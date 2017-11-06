不改大砲！川普重批美日貿易協議對美不公

（臺灣英文新聞／高立寰 綜合外電報導）美國總統川普５日抵達日本，此次亞洲之行的第一站，並展開為期三天的訪問。期間川普與日本首相安倍晉三的會談備受矚目。

川普出發前夕，已多次強調此次亞洲行的最重要目標為處理北韓問題，以及整治美國與亞洲國家間的貿易不對稱問題。

自年初上任以來，美國總統川普向來公開表示，認為美國目前與多數國家所簽署的貿易協議都對美國不利，形成不公平的情況，並使美國本土企業居於劣勢。

而此次的對日出訪中，對於兩國貿易議題，美國總統川普亦維持一貫的作風，強調美日貿易協議的不對稱，以及對美方企業的不公平。

在與日本企業界代表會談時，川普再次強調，在過去的數十年當中，美國始終受挫於對日貿易的龐大逆差。

川普說道：「我們向來希望能夠與日本有公平、互惠的貿易。然而就此刻看來，我們兩國的貿易既不公平，也不互惠。」

「與其將你們的汽車製造好之後再運到美國，不如直接來美國本地設廠生產吧。這個要求你們覺得如何？」

在面對豐田（Toyota）與馬自達（Mazda）兩大日本車廠時，川普半開玩笑式的表示。

然而根據日本汽車業製造商協會（Japan Automobile Manufacturers Association, JAMA）統計資料，在2016年，將近四分之三在美國本土所銷售的日本汽車皆為在美國本土所製造。

根據美國財政部的資料顯示，在2016年日本享有對於美國六百九十億美元的貿易順差。

川普上任後，毅然決然將美國從歐巴馬時期與亞洲國家所簽訂的跨太平洋戰略貿易夥伴關係協議（Trans-Pacific Partnership, TPP）抽離，也意味美國將脫離由此協議簽署國家所形成的多邊貿易區。

川普此次也積極向外界證明，他有能力為美國爭取到更能夠讓美國受益的貿易協議。

「TPP從來就不是正確的選擇，而我將被證明是對的。」川普補充道。