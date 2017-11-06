2017新北市公益醫療獎專題 醫事服務獎 : 吳晶惠

（台灣英文新聞／李佳 臺北採訪報導）飲食與我們生活密不可分，但要如何吃的「營養」又是一門學問。位在慈濟醫院的吳晶惠醫師，是資深的營養師，致力於民眾衛教及志工活動，幫助民眾獲得健康，因此榮獲了今年第六屆醫療公益獎-醫事服務貢獻獎的殊榮。

吳主任為臨床資深營養師，15年以病為師，累積深厚的臨床經驗，像是糖尿病、心血管、腎臟病或是兒童營養、癌症營養及飲食營養的調配，皆用耐心、愛心與關心，精心設計每位患者需求的菜單把營養知識傳遞給家屬。吳主任下班之後，會自行利用假日參與多次義診及養護中心的營養諮詢，像是對民眾衛教、在教養中心對院童營養的評估與改善，吳主任表示「為善最樂，樂此不彼」，縱使是志工性質也全力以赴，並自我要求在專業知識上持續精進。

2011年於台北醫學大學取得營養碩士學位，在此期間發表過數篇健康蔬食研究的學術論文，來向大眾推廣健康蔬食的重要性，吳主任歷年來也積極參與新北市衛生政策，將新北市營造成「健康城市」，投入偏鄉宣導正確的飲食觀念。

吳主任指出，「營養重要的是在健康處境和預防醫學，不要等生病時，再來探討該怎麼吃才能夠降低血糖」。她希望能夠在還沒生病前，從最自然的飲食，帶給大家健康。



除了在營養專業學之外，吳主任在八仙塵爆中也擔任一線醫療人員，負責支援足夠醫材與指導營養需求，在非上班時間之餘，立即返院支援。吳主任表示當時狀況相當危急，背負著急救單位的需求與時間賽跑，要求清潔人員給予患者無菌治療環境，處理燒傷患者。

吳主任認為，醫療照護本來就不只是單純照顧個案本身，「醫者醫病、醫心、還需醫得平安共享」；不論在營養醫療、臨床照顧或工作之外專業上，都要盡心盡力，讓病患及家屬安心。