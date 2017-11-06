美日領袖舉行記者會 確認美日同盟的重要性

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)美國總統川普3日至12日到訪亞洲各國，並且在5日抵達日本。今（6）日上午川普和日本首相安倍晉三進行領袖會談，並於會談後舉行記者會。

在6日下午的記者會上，媒體問題主要聚焦在北韓核武問題、美日同盟、美日貿易關係和兩國將如何面對崛起的中國。

對於北韓核武問題，安倍說美日完全掌握北韓發射導彈的情況，並且將在必要時採行措施破壞導彈。此外，安倍表示雖然他不希望爆發衝突，但是將持續加強壓力使北韓放棄核武開發，最終目的是讓北韓有一天能夠主動放軟態度；而川普則表示他相信雖然北韓的政權很邪惡，但是北韓人民是良善的。

而面對記者提問對被北韓綁架的日本人有什麼看法，川普則表示他相當痛心，並且認為如果北韓可以讓被綁架的日本人重獲自由的話，或許會成為一個好的開始。

針對美日同盟，安倍表示美日同盟是太平洋地區和平的基礎，並且透過川普的訪日，雙方再次確認美日是百分之百站在一起的。此外，安倍也說雙方確認了國際法公海自由航行原則，以及安倍「自由且開放的印度太平洋戰略」。

談到美日同盟的重要性，安倍提到兩國將攜手維持亞太地區的和平穩定；川普則提到日本應該增加對美國的軍購，因為美國擁有最先進的武器，而且日本的軍購可以為美國創造就業機會。對此，安倍表示他的意見和川普相同，認為日本的防衛力量必須要進行「質」和「量」的提升，因此會向美方軍購。

在美日貿易方面，安倍希望可以藉由貿易讓兩國共同享受經濟發展的果實，並且強調日本的對美投資為美國創造就業機會。

川普在回答記者問題時還有提到，雖然他自認和中國國家主席習近平是「朋友」關係，但是雙方的貿易關係還是面臨很多問題。川普指出，從智慧財產權等議題中可以看到，美中貿易不是公平貿易，而且還強調除了中國之外，還有一些國家和企業不公平地對待美國的勞工。

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