集保結算所28週年慶  公益心愛無限

集保結算所為慶祝成立28週年，於11月4日假松菸文創園區文創大街舉辦愛心慈善園遊會，歡慶公司生日的同時 ，也再次展現了集保結算所善盡企業社會責任，發揮公益愛心無限之精神。活動現場除安排公益團體義賣愛心商品與表演精彩節目外，同時邀請南台北家扶中心百餘位孩童及家屬前來同歡，台灣麥當勞公司也共襄盛舉贊助100份精美餐點，集保結算所更將當天所有收入全數捐贈予中華民國視障愛心協會等12家慈善團體，義賣與捐贈金額達新臺幣163萬元，散播愛心與關懷。

集保結算所林修銘董事長於園遊會開幕致詞表示，集保結算所28年來不斷持續創新，除在業務多元發展有豐碩成果外，集保結算所也在取之於社會、用之於社會理念下，對社會關懷不遺餘力，包括辦理大專生金融就業公益專班、捐助金融服務業教育公益基金、捐助創新創業基金、捐助伊甸基金會「長者體適能教室計畫」，也連續多年舉辦愛心捐血活動、贊助石碇國小「小小文創家」培育計畫，贊助體育署及縣市政府推薦之中小學體育團隊，並與各地家扶中心共同舉辦親子關懷活動等。

在歡慶28歲生日之際，集保結算所不忘以實質行動表達對弱勢族群的支持與關懷，園遊會現場不僅提供勵馨基金會、台北市自閉兒社會福利基金會、中華啟能基金會春暉啟能中心、育成社會福利基金會、勝利身心障礙潛能發展中心、肯納自閉症基金會、中華民國唐氏症基金會、伊甸基金會、心路基金會、中華民國視障愛心協會等10個公益團體設置攤位，並邀請長期贊助的新北市石碇國小、花蓮縣中華國小及溪口國小學童帶來精采演出，為集保28歲生日增添許多歡樂氣氛。

集保結算所28年來持續發展各項後檯服務，維持市場順利運作，並維護投資人之權益，各項服務均獲得證券商、票券商、保管銀行、發行公司等使用者的肯定及稱許。林修銘董事長期許同仁，未來更要發揮後檯機構的核心價值，主動創造附加服務，提供多面向、創新與精緻化服務，以提升我國資本市場競爭力，同時秉持社會使命與價值，積極參與公益活動，善盡企業社會責任。