〈時評〉吳敦義在怕什麼？  

蔡英文總統多次呼籲朝野領袖會談，國民黨主席吳敦義遲遲不肯正式答覆，說穿了，國民黨就是不願做球給蔡總統，但國民黨忽略了，即便如此，球也不會到國民黨手上。



蔡總統自從在國慶日拋出朝野會談後，截至目前為止，已獲得親民黨和時代力量的允諾，並且與總統府展開接觸。只剩下國民黨，還沒有給出最後答案。不過，從國民黨的態度和回應來看，可以預料到國民黨極可能缺席。



從蔡總統拋出訊息的第一時間，國民黨並沒有直接否定，不過，近來吳敦義則是釋出較具體的說法，強調國民黨並未拒絕，如果形式、內容有價值、有誠意，才有可能談，假如是利用的態度，當然拒絕。吳敦義這番話的重點在於，利不利用，恐怕只有他和國民黨說了算。



另方面，國民黨中央也刻意放出消息，表示國民黨的基層支持者都反對朝野會談。換句話說，國民黨連第二個不參加的藉口都找好了，而且不是國民黨不願意，是基層不支持。



從吳敦義和國民黨中央的說法，不難看出都是為不參加朝野會談而預先鋪路，並且找了檯階，準備見好就下。因此，總統府秘書長和國民黨秘書長通電話，只是在形式上過過招。



國民黨和吳敦義在怕什麼？他們擔心萬一朝野會談有了進一步的結論，功勞都會被蔡總統搶走。他們擔心，萬一會談後，要替民進黨政府的政策背書，豈不盡失立場。這些當然都是可能發生的結果。但如果這些對台灣有利，對人民有利，國民黨做這樣的犧牲又算什麼？國民黨若連這些都不願付出，那社會大眾對國民黨又有什麼可期待的？



政治需要算計，也要不斷算計，只是政治往往也不是零和遊戲，若是只求全贏，最後可能落得全輸的下場。政治不需要豪賭，只要真心為人民好，自然可以獲得正面回報。

（作者李平華，資深媒體人）