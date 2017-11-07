〈時評〉學術接受政治宰制是學術的自甘墮落

無可否認的，政治本就是人性赤裸展現的場域，必然是充滿金錢、妥協、算計、欺瞞、謊言、虛偽、勾心鬥角、見風轉舵、爾虞我詐等醜陋人性。在科技媒體大行其道之後，政治更有如走火入魔般，愈來愈有低俗化、綜藝化的傾向；政治這個行業也愈來愈像是以五光十色炫人耳目、譁眾取寵的表演事業。

學術的本質與面貌則不然，學術要求、追求的，最基本也最重要的就是一個「真」字：抄襲剽竊不被允許；數據、圖片、影像不能添油加醋，有一分證據只能說一分話，當然更不容虛構偽造；是、否、有、無之間，沒有模糊的空間；事實真相只能忠實地完整呈現，而非選擇性、偏執性地加以取捨；在學術領域的大是大非之前，個人好惡的意識型態只能抽離放空以求客觀；在真理之前，沒有拐彎抹角、討價還價的餘地。

此所以，今年8月18日，當英國劍橋大學出版社旗下的《中國季刊》（The China Quarterly）在刪除中文網站上的315篇「敏感」論文及書評以討好中國當局後，仍不失良知的學術界發出排山倒海的怒吼了，逼得劍橋大學出版社四天後乖乖將刪除的文章從新上線！

此所以，當英國「金融時報」於11月1日報導，總部設在德國、發行權威科學期刊《自然》（Nature）聞名的全球最大學術書籍出版集團「施普林格自然」（Springer Nature），屈服於中國的壓力，將旗下的《中國政治學期刊》（Journal of Chinese Political Science）及《國際政治學》（International Politics）網站上千篇具有諸如台灣、西藏、文化大革命、1989年天安門事件等「政治敏感性」關鍵字的學術文章加以封鎖，該學術書籍出版集團又以「只有不到1％的內容在中國『受限』」的聲明回應外界的質疑時，自是又引發全球學術界的震撼與忿怒！

誠然，不能讓學術遠離政治髒手的操控、指使、宰制，學術中人不能把持有所為有所不為的分際，把配合政治魔音起舞的醜行當小事一樁，這不是學術的自甘墮落，什麼才是？（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）ˉ