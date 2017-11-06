日本和平憲法的未來？安倍將在本週重啟修憲討論

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本產經新聞報導，自民黨將在本周重啟有關憲法修正的相關討論。自民黨也正式確定任命自民黨前總務會長細田博之，擔任「憲法改正推進本部」新本部長。

對修改憲法展現出積極態度的安倍在10月眾議院大選中，成功讓自民黨和執政同盟內的公明黨得到了超越三分之二的絕對多數，能夠在眾議院中單獨通過修改憲法的「國會發議」（註一）。日本首相兼自民黨總裁安倍晉三任命和自己關係密切的細田擔任本部長，想要藉此加速修憲的腳步。

不過自民黨和公明黨內都有不同聲音，因此距離達成共識似乎還有一段路要走。

安倍在1日的記者會提到「我們將先參照黨在眾院大選中提出之宣言的基本想法，就具體條文進行黨內討論，然後再向國會的憲法審查會提交我們的修憲方案」，展現出修憲的意願。

自民黨的眾院大選宣言中提到的修憲專案共有四點：（1）明文寫出自衛隊的存在（2）緊急事態條款（3）修改參院選區制度以使投票結果更為公平（4）教育免費化。其中自民黨內目前正在就自衛隊明文化和緊急事態條款進行討論。

安倍希望可以在維持憲法第九條的第一項（放棄使用武力解決國際爭端）和第二項（不維持武力、不認可國家的交戰權）的情況下，加入新的內容來明文化自衛隊的存在，不過以自民黨前幹事長石破茂等人則表示反對，認為應該要直接創設國防軍。石破在1日告訴記者「如果不好好理解現行條文的立法精神的話，談何修憲」。

另外，按照憲法改正推進本部的說明，加入緊急事態條款是鑒於2011年311大地震時，由於缺乏該條款，導致無法充分被動員。

修憲除了必須調整自民黨內的聲音之外，還必須面對對修憲採取消極態度的公明黨。且最近代表「護憲勢力」的最大在野黨立憲民主黨開始對公明黨「拋媚眼」，希望公明黨可以加入護憲陣營。產經新聞報導，眾院大選後，立憲民主黨代表枝野幸男對公明黨代表山口那津男提到「（在我們希望推的政策裡）有貴黨會相當感興趣的議題」，對公明黨示好。

註一：國會發議是日本修改憲法的程序，類似修憲公投提案。在得到眾議院和參議院三分之二多數支持後，修憲案就可以得到發議，並且付諸公投。公投通過後，憲法才會按照公投內容正式被修正。