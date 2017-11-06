礁溪寒沐酒店 11月3日正式開幕

循自然「往復迴旋」的力量，嚮清幽「淡然寧靜」的旅行，嶄新詮釋高品味的休閒假期！礁溪寒沐酒店於 11 月 3 日(五)正式開幕，展現以大地為家與大自然同生共息的品牌態度，正如”MU”的希臘字義為水，水是生命的起源，呼應回歸單純的靜好。承襲寒舍美學，精心設計一場藝術與人文兼具的精彩盛宴，寒舍餐旅董事長賴英里以及寒舍餐旅執行長蔡伯翰…等重量級貴賓皆會出席，創造不凡的開始、成為經典的永恆！

宜蘭礁溪是台灣輕旅行的首選聖地，亦是各大飯店兵家相爭之處，寒舍向來是大台北頂級飯店的標竿，如今，以「餐旅王國」品牌之姿成功插旗東台灣，穩固扎根國內市場，未來絕對是集團發展的一大動能！礁溪寒沐酒店擁有寒舍的藝術底蘊、豐厚的餐飲實力與五星專業的貼心服務，並以自然美學為名，力求市場區隔，目標引領當地市場！寒沐寧靜致遠的力量，彷彿水滴泛起的漣漪，不斷延伸，掀起一段段波瀾，觀微探幽！

寒舍餐旅重要推手－賴英里董事長表示：「礁溪寒沐酒店是寒舍餐旅旗下第一間自創品牌休閒度假型酒店，亦是踏出台北都會區，拓展至外縣市的第一步，對我們來說意義十分重大！礁溪寒沐酒店將自然、名湯與文化完美結合，詮釋以大地為家、淡然寧靜的 MU LIFE 理念，簡約自然設計風格，讓來此地的人們徜徉於礁溪氤醞如水墨畫般的景地，感受藝術就在與大地和諧的生活中，創造與眾不同的旅居體驗。」 礁溪寒沐酒店於規劃之初，即邀請多位活躍於國際藝壇的亞洲藝術家與全球知名國際酒店設計團隊LTW合作，共同為旅人打造既放空又能充電、輕鬆度假的心靈棲所，運用木頭、岩石、大量植栽與落地玻璃窗，將戶外景象引入室內，光影舞動搭配綠意美景，營造優雅與高品味的空間質感，希望旅人可以從靜謐典雅的氛圍中感受純粹的生命力！