富邦行動銀行APP「輕鬆收付款」功能再升級 〝跨行轉帳〞嘛A通

聚餐團購用富邦，輕鬆收款好Easy！台北富邦銀行創新推出的富邦行動銀行APP-「輕鬆收付款」手機QR Code收款轉帳服務，深受滑世代年輕人喜愛。本次，攜手財金公司成為國內開放手機掃碼「跨行」轉帳的首波上線銀行之一，之後客戶只要開啟富邦行動銀行APP掃描或傳送富邦QR Code，自行或指定他行轉帳，隨掃隨付超Easy，拆帳收款也可輕鬆一指搞定！

富邦行動銀行APP於2015年9月率先推出「輕鬆收付款」功能，只要簡單3步驟(1.開啟富邦行動銀行APP→2.開啟輕鬆收付款功能→3.掃描/傳送QR Code)，手機掃碼即刻快速轉帳/收款，服務推出2年來，每月平均約有15,300筆收付款交易筆數，使用率年年攀升；而客戶最常使用此功能的場景是在辦公室團購、聚餐、KTV或網購後使用，從此不用擔心團購、聚餐分帳收款大家要不停地湊零錢，主揪人員也不用擔心漏收帳款，是目前「滑世代」年輕族群不可或缺的好幫手。

為擴大服務範圍，北富銀將富邦行動銀行-「輕鬆收付款」功能全新升級，率先支援財金公司跨行P2P(個人對個人)掃碼轉帳規格，成為首批上線銀行之一。之後富邦行動銀行APP客戶使用掃碼轉帳不再只限自行轉帳，「跨行」轉帳嘛A通，目前已可與一銀、土銀、上海商銀等銀行客戶帳戶相互轉帳，預期未來將有更多銀行加入，參加團購、聚餐、歡唱KTV不用再帶錢包，使用手機輕鬆收、簡單付，隨掃隨附超Easy。

台北富邦銀行歡迎客戶多利用「輕鬆收付款」功能，使用此功能付款時，免輸入帳號，手機輕掃富邦QR Code或直接下載對方的QR code付款帳號圖片，即刻完成轉帳付款；收款時，出示富邦QR Code供對方掃描，款項立即入帳；還有「拆帳收款」功能，可用Line、WhatsApp等通訊軟體，立即發訊提醒需要付款的朋友，讓分帳/轉帳/收款/記帳等通通一把罩。更多詳細資訊請查詢或下載「富邦行動銀行APP」。