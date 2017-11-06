實驗證實菊花茶可治乾眼症　3週效果明顯

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）一天到晚盯著手機或電腦螢幕，讓許多人出現乾眼症困擾。國內最新研究發現，乾眼症病鼠餵食高濃度菊花茶21天後，能有效改善病況。

《蘋果》報導，這項研究成果，刊登在上月出版的美國《藥用植物學期刊》。醫師研判是菊花茶中的花青素等抗氧化物奏效，但仍提醒大家，人體服用劑量還待研究，現階段乾眼症患者，僅可將菊花茶當保健茶飲，不可偏廢治療。



《蘋果》引述參與研究的國軍高雄總醫院左營分院副院長、眼科醫師洪啟庭說，古籍《本草綱目》記載菊花能明目。該院與大仁科技大學藥學暨健康學院院長陳福安，合作「菊花改善乾眼症」研究，耗時2年，在動物實驗中證實，菊花茶具改善乾眼症效益。



陳福安說，研究以人為誘發60隻老鼠患乾眼症，再將其分為四組。第一組無餵菊花茶，二至四組一天餵三次菊花茶，第二組菊花茶濃度最低，第四組最高，連續21天後，再觀察其乾眼症病況。結果發現第四組濃度最高組，乾眼症病況平均改善率達八成。

由於實驗病鼠都未用藥治療，研判是菊花茶中花青素、葉黃素等抗氧化成份，有助清除體內自由基，穩定淚液層減少淚水蒸發。

《蘋果》報導稱60隻實驗鼠後來做肝、腎切片毒性測試，均顯示無異狀，推論菊花茶也不具肝腎毒性。



洪啟庭說，乾眼症病因有可能是因體質，或後天用眼習慣不良致淚液分泌量不足，雖動物試驗發現菊花茶具改善乾眼症效果，但在未了解其對人體療效與合適劑量前，菊花茶僅可當治療外保健茶飲。

TVBS報導也指出，菊花茶濃度的影響還在研究，但連續喝三個星期，有明顯改善。至於量的部分，一天喝4到6次不宜超過，而且菊花茶只是輔助治療，要記得先就醫，並非喝茶就能痊癒！

左營海軍總醫院副院長洪啟庭接受TVBS訪問時說：「喝菊花茶之後，到了第三周病人的狀況，也有非常明顯改善。我們在治療方面還是，最主要還是以人工淚液為主，然後以菊花茶為輔，不能夠完全光靠菊花茶。」



研究團隊表示，報告刊登在美國的藥用植物學期刊上後，獲得全球醫學界的重視。但就算菊花茶能改善乾眼症，還是得先由眼科醫師診斷，評估身體適不適合長期、或是大量飲用菊花茶，以免帶來反效果。