日美高層會談  聚焦中朝局勢、美日貿易協定議題

（臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導）美國總統川普3日至12日到訪亞洲各國，5日抵達日本。日本放送協會報導，日本外務大臣河野太郎於5日晚間和隨川普到訪日本的美國國務卿提勒森、美國貿易代表萊特海澤和美國總統高級顧問庫許納進行會談。

河野和提勒森討論兩國如何應對北韓情勢，雙方認為有必要對北韓持續施壓，使其放棄核武和導彈開發計畫。兩人也同意聯合國安理會對北韓的制裁案，正逐漸發揮效果，並且也確認將在安倍和川普的會談中繼續討論朝鮮半島事務。

另外，產經新聞報導，河野和提勒森也共同確認安倍為了對抗態度日益強硬的中國，而提出的外交方針「自由且開放的印度太平洋戰略」的重要性。

而在與萊特海澤的會談中，兩人就美國相當積極想要推動的美日雙邊自由貿易協定交換彼此看法。此外，對於川普特別在乎的對日貿易赤字，河野強調「和其他國家相比，日本的對美投資為美國創造最多就業機會」。雙方也確認貿易協定將交由日本副總理兼財務大臣麻生太郎，和美國副總統彭斯間的美日經濟對話繼續討論。

在結束和萊特海澤的會談後，河野告訴記者「我們有講到FTA（自由貿易協定）。日美經濟秩序有相當多的可能性」。

最後，在和庫許納的會談中，雙方就中東局勢交換了意見。