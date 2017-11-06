調查：台灣人樂於投資　比例全球第一

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導） 台灣人均所得過低，加上低利時代錢存銀行累積財富速度太慢。根據6日一份剛發布的調查，為了存老本，台灣人樂於投資錢滾錢，考慮將可支配所得拿來投資的比例，是全球均值的二倍，高達45%。

日前有信評機構指出，台灣人均所得僅2.36萬美元（約一年新台幣71萬多元），較信評「AA」級國家的人均所得中位數少1.7萬多美元，顯然過低。薪資偏低，房價又高不可及，許多人轉向將可支配所得投至股市，尤其坊間許多投資人分享心得存股年領股利讓自己每月加薪數萬云云。

調查顯示，有45%的台灣投資人會優先考慮將付完帳單與其他必要開支後的可支配所得拿來投資，投資工具包含股票、債券，原物料等，比例之高，與中國並列全球第一，幾乎是全球平均(23%)的兩倍。

其它在投資呈積極態度的國家，包括香港（39%）、日本（38%）、以及新加坡（30%）。以區域別來看，亞洲人樂於投資，達32%，相較之下，最不熱衷於投資的地區是美洲，僅19%。

雖然多數台灣投資人樂於將可支配所得拿來投資，但調查顯示台灣投資人對於預期的報酬表現也過於樂觀。去年，台灣投資人只期待年報酬率9.2%，今年卻提高到10.6%。

施羅德投信業務行銷長謝誠晃也提醒，就算是過去30年、MSCI 全球股票指數的年報酬率也只有7.2%，所以期望似乎過高。建議積極進場的同時，台灣投資人應進一步認識自己的理財觀念並加強，了解自己的盲點。