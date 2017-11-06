前加泰隆尼亞領導人向比國警方投案 經審判有條件釋放

（台灣英文新聞／ 高立寰 綜合外電報導）今年10月27日加泰隆尼亞地方自治政府宣布獨立後，西班牙中央政府迅速將其解散，自治政府前領導人普依格蒙特日前與其四位同僚逃往比利時，周日早上，普依格蒙特及其同僚陸續主動向比國檢察機關投案。

今年10月27日加泰隆尼亞地方自治政府宣布獨立後，西班牙中央政府迅速將其解散，各個部門署長遭到撤職，並解除加泰隆尼亞地區的自治權，全面強制接管。自治政府前領導人普依格蒙特日前與其四位同僚前往比利時，並未接受西班牙政府法院傳喚。

普因叛亂罪、煽動叛亂罪，以及不當使用公帑之罪名遭起訴。

其後，西班牙國家法庭法官Carmen Lamela於11月3日向比國政府發出對普依格蒙特及其同僚之拘捕令。

比利時司法部門若經過判定認為西班牙政府提出的拘捕令有效，必須在60天之內將普依格蒙特及其同僚引渡回西國。周日早上，普依格蒙特及其同僚陸續主動向比國檢察機關投案。

根據該國法律，法官將必須在24小時內，決定在對西國政府所發出拘捕令做出最終決定之前，將如何處理普依格蒙特及其四位同僚。

比國檢察機關發言人Gilles Dejemeppe表示：「法官所做出最終決定可能包括：向普依格蒙特等人發出逮捕令將其拘禁、給予交保的選擇，或是將其有條件的釋放。」

而當天晚上，經過法官審理，判定「不認為有其必要將普依格蒙特一行人拘禁」，並將普依格蒙特及其四位幕僚有條件釋放。其條件包含：非經允許不能出境比利時，以及在未來遭到法院傳喚時隨時出庭。

有條件的釋放為期15天，法官表示檢察機關在這期間將再度傳喚普依格蒙特及其同僚至法院接受審問。

若是最終比國法院判定將遵照西班牙政府所發出的拘捕令，必須於60天之內將普依格蒙特等人遣返回國。然而，若普依格蒙特等人提出上訴，遣返的過程將有可能持續更久。