日天皇退位儀式一切從簡　將不邀請外國賓客

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)去（2016）年八月，日本天皇透過主管天皇家事務的政府機構宮內廳公佈了一段影片，表示在幾年前進行兩次外科手術之後，漸漸感受到自己年事已高，恐無法完成公務的要求，且擔心若自己駕崩，可能會造成社會停滯的因素，暗示了想在生前退位的意願。

自此之後日本政府便開始檢討該如何進行退位相關的安排。日本放送協會5日報導，由於日本憲法第四條規定「天皇只進行本憲法所規定之國事行為，而不具有國政權能。天皇可依法律將其國事行為委任與他人」據此，日本政府考慮不邀請外國賓客參加退位儀式，一切將儘量從簡。

今（2017）年六月天皇退位特例法通過後，日本政府內部除了開始討論退位日期和新年號外，也開始對退位儀式和皇太子登基大典的具體形式，彙集各方意見。

由於在日本皇室典範中有規定「發生皇位繼承時，應進行登基大典」，因此皇太子之「登基大典」為日本憲法中所指之「國事行為」。但是由於日本現行法體制中不存在退位制度，因此自然不會有和退位儀式相關的規定。

此外，如果退位被認為是基於天皇個人意願的話，將有可能抵觸憲法第四條禁止天皇進行政治言論的規定，因此日本政府內部也有聲音認為宜慎重考慮是否該進行退位儀式。例如讀賣新聞報導，日本內閣法制局在十月整理了有關天皇制度的「憲法解釋集」，認為必須「仔細、慎重地」研究天皇退位的制度化和象徵天皇制的相容性。具體而言，內閣法制局認為應該考慮以下三點：（1）退位制度是否符合憲法第一條所規定的象徵天皇制、（2）有沒有抵觸憲法第四條之虞、（3）會不會對皇室的安定造成負面影響。

另一方面，由於宮內廳表示希望能進行退位儀式，因此日本政府未來將思考該以國事行為的形式、或是要以天皇私人事務的形式進行退位儀式。