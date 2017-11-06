賴清德今起親上陣主持5場記者會　鐵人行程閣員繃緊神經

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）行政院長賴清德今(6)日起將連續5天親自召開記者會，說明五缺解決方案。

今天上午首先舉行的是「排除企業投資障礙五缺之缺地」記者會，政務委員羅秉成、發言人徐國勇、副院長施俊吉、政務委員張景森、經濟部次長龔明鑫一同出席說明。

​《自由》報導，賴清德今天在記者會上宣布，面對投資障礙「缺地」問題時，規劃以3大策略去解決，分別需要從公有土地、民間土地、產業用地下手。

賴清德說，他一接任閣揆時就強調，拚經濟是最優先的工作。他表示，為了解決缺地問題，目前研擬了公有土地優惠釋出、民間閒置土地輔導釋出、產業用地開發與更新等3個策略。

賴清德表示，希望利用3項策略與12項具體辦法，預計在民國111年(2022年)，台灣社會就能有1442公頃用地，解決預估中1266公頃土地的需求。

賴清德也透露，行政院總共會召開5場記者會，分別剖析企業投資的土地、水電、人力、人才議題，以及一例一休如何調整的問題。

信傳媒報導，行政院長賴清德上任後，假日幾乎天天加班，不是下鄉跑行程就是召集相關部會加班開會，5日再度加班為五缺解方作最後定案。

報導並指，這次針對「五缺」問題，賴清德親自上場說明，與媒體「直球對決」，甚至在馬拉松記者會後，還要全台走透透，積極的態度及過人的體力，把政務官們都嚇一跳。

其實賴清德上任以來，假日幾乎都有行程，信傳媒稱有政務官私下就說：「這樣鐵人行程，真的要鐵打的身體才有辦法，否則真的吃不消！」但賴清德的積極以及認真，讓政務官們也不敢鬆懈。