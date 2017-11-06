拿騎士隊開刀 老鷹隊終止例行賽8連敗

（台灣英文新聞／ 粱瑜倩​ 綜合外電報導）騎士隊無法持續上一場比賽對上巫師隊的炙熱手感，在今日面對已拿下8連敗的老鷹隊無法拿下二連勝。老鷹隊以117:115兩分只差險勝。

騎士在主場迎戰目前排名墊底的老鷹隊。 老鷹隊在開季首戰擊敗小牛隊後，陷入8連敗低潮。今日對上騎士一役，球隊控衛施羅德(Dennis Schroder)表現亮眼，拿下全場最高28分，3籃板、9助攻，助老鷹隊終止8連敗。

反觀，今日騎士隊今日傷兵滿席。洛夫(Kevin Love)到第三節退場，他一共上場19分鐘、拿下4分、4籃板便即刻前往醫院。

隊上騎士一役，老鷹隊在首節就取得37:28的領先。不過在末節詹皇(LeBron James)率領球隊追至2分差，但騎士沒把握老鷹前鋒泰勒(Isaiah Taylor)最後12.1秒2罰沒進的機會，佛萊(Channing Frye)的三分線嘗試、韋德(Dwyane Wade)最後的追平一擊都沒成功，最後讓騎士隊苦吞第5敗。

剛在上一場比賽拿下職業生涯第2高分的詹皇，今日有26分、13助攻進帳。

不過，騎士隊也在同日傳來好消息。球隊當家後衛湯瑪斯(Isaiah Thomas)已經開始進行球場訓練。騎士總教練泰倫魯表示球隊人員都在努力讓湯瑪斯能盡快回到球場。如果他還沒回到最佳狀態，我們也不會催促他復出。