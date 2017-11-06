〈財經主筆室〉金管會趕年底前對股市房市頻釋牛肉的聯想

當外界普遍認為金管會新主委顧立雄剛上任，還需要半年到一年適應期，金管會卻在10月底宣布放寬銀行的房貸、投資股市業務兩項資本計提標準，並自今年12月31日起執行，預計這項大利多將為房市、股市帶來大利多。雖然外界對這個動作有許多為政治算計的揣測，但房市、股市及銀行業對此興利卻紛紛拍手叫好，顧主委未來還有什麼動作、對市場的影響為何？各界都等著在看。

據金管會自己估算，調降銀行承作房貸及投資股市風險權數後，整體銀行可多出約1.3兆的資金，其中可投資股市的金額有9000億元、可增加的房貸業務量有4000億元，顯然可為股市、房市帶來大量豐沛的資金活水。執行時間點是在明年元月起，此消息公布後，這幾天雖然未對股市帶來立即性利多反應，但對處於近年高點的萬點行情，此利多仍讓市場對明年台股、甚至房市交易量的活絡，仍有很多的利多期待。

對高不可攀的房市，為打擊房市的投資客，金管會從2011年4月起宣佈實施全球最嚴格、針對銀行承作房貸的資本計提規定，政策實施至今的確讓飆漲的房市冷卻，但卻讓銀行業者至今仍叫苦連天，年年希望政府能夠放寬規定，卻始終得不到政府正面回應。

金管會在政策實施六年多後，到底房市是否回到合理房價？市場都還未有一個結論前，突然在此時宣布鬆綁放寬，而且是在一個外行主委主政下宣布放寬，這個利多措施的確出乎業者意料之外，是認為房市已到谷底了嗎？還是另有其它考量?讓不少人懷疑政府此時興利動作，有許多的政治考量在其中。尤其各界本來就認為這個主委的任命，本來就是政治考量多於專業。

2018年底台灣將舉辦所謂的九合一大選，也就是直轄市及各地縣市長的選舉，這次的選舉將是小英政府上台後的首次大型選舉，也被視為是民眾對小英政府執政成績單來打分數，對執政者而言有輸不得的政治壓力存在，尤其政權輪替後民進黨執政至今，一連串的政策推出後，各界反彈聲浪大，小英政府民調更是直直落。在大選前一年時間裡，政府如何端出像樣的政策牛肉，力挽狂瀾救選戰，一連串興利措施的出現，市場是可以理解的。

股市、房市的活絡也許可以製造出市場繁榮、經濟復甦的景象，政府可以利用各種興利政策，讓股市及房市在短期內呈現一片榮景，但若整體經濟狀況、結構沒有實質改善、產業政策沒有往對的方向邁進，那麼這些繁榮的景象都是假象，選舉激情過後都將回到原點，屆時年輕人還是持續領22K過日子的話，那麼股市、房市的好壞跟這些年輕人還是無關，因為他們還是買不起房、也無力投資股市。期望主管金融政策的金管會，任何政策的考量都是幾經思考，為這個國家的未來做長治久安做最好的打算！