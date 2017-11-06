中華電信資安防護服務再受肯定！中華電信參與2017亞太網路安全高峰會(2017 APAC ONLINE SAFETY SUMMIT)，以「色情守門員」服務有效幫助網路用戶防堵不良內容網站，再次在國際舞台中展現堅強資安防護的實力與決心，表現優異獲NCC頒獎肯定。

2017亞太網路安全高峰會由國家通訊傳播委員會指導，iWIN網路內容防護機構(Institute of Watch Internet Network)與Facebook於11月3日聯合舉辦，其中中華電信以網路安全業界領導者之姿，參與討論網路安全解決方案，並以「色情守門員」過濾不良內容網站之服務獲獎，網路資安防護實力備受肯定。「色情守門員」自中華電信機房端直接提供過濾服務，防止用戶連線至不良網站，有效防堵色情、暴力、自殺、賭博、武器、毒品等六大類型的不良內容，網頁黑名單每二小時快速更新，防堵率高，電腦、手機上網皆可受到色情守門員的保護，家庭多螢上網也能輕鬆防護！

根據勵馨基金會兒少性剝削調查顯示，越來越多性剝削是以網路作為媒介，其中11.6%的兒少受訪者表示是透過色情相關網站接觸到性產業，顯示在科技進步下，網路已成為兒少性剝削的黑暗捷徑，面對環境的潛在威脅，代表受獎的中華電信數據通信分公司副總工程師洪進福表示，色情守門員服務擁有完整的黑名單資料庫，除涵蓋中、英、日、法等多國語言，並配合國家級網路防護機構iWIN通報即時更新，能夠有效協助守護兒少上網環境。

近期又傳勒索病毒肆虐歐洲，甚至偽裝成flash軟體更新，下載就會中毒，並具有擴散性，造成民眾恐慌，對此洪進福建議：面對嚴峻的外部資安威脅，無論個人用戶或企業用戶皆須有危機意識，中華電信提醒民眾在網路使用過程中需隨時提高警覺，避免點擊來路不明的網址或執行檔，以降低資安風險。中華電信提供的資安防護服務除此次榮獲國際肯定之「色情守門員」外，還有「防駭守門員」，可於第一時間於機房端將駭客攔截，成功為用戶抵擋網路勒索、惡意連線，中華電信將在資安專業服務上更加投入，為守護網路安全、提升亞太地區網路資安防護盡力。