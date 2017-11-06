三蘆天籟之音 盡管來享樂！

「三蘆天籟之音2017音樂祭」4日在市民廣場熱鬧登場，並由新北高中、三和國中、厚德國小、碧華國小四校管弦樂團聯合展演，更帶來「法櫃奇兵進行曲」等12首以上經典管弦樂團曲目，展現學生的音樂學習成果！

本次音樂會由新北高中領軍，邀請同樣是音樂領域的優秀團隊─三和國中、厚德國小以及碧華國小管弦樂團，約200位學生共同演出，其中，新北高中管弦樂團由音樂班學生組成，在國立臺灣師範大學音樂系廖嘉弘教授的帶領下，從不到60人的編制，發展成約百人的正規管弦樂團，更定期在國家音樂廳演出，今日特別演奏《星際大戰》〈帝國進行曲〉、《天空之城》〈伴隨著你〉、《印第安那瓊斯電影系列》〈法櫃奇兵進行曲〉。

三和國中管弦樂團成員均為音樂班學生，在家長的全心支持及學生努力下，各項比賽都獲得佳績。102至104 學年度更連續榮獲全國學生音樂比賽國中團體A 組管弦樂合奏特優之殊榮。學校也積極安排校內展演活動，例如音樂會、大型活動開場等，今天特別準備貝多芬的〈艾格蒙序曲〉及比才的〈阿萊城姑娘第二組曲〉。

厚德國小管弦樂團於1997年成立，在歷次比賽及展演上表現亮眼，屢次受邀演出，小至社區活動中心的音樂表演，大至國際舞台上各項超水準的展演，與各國樂團的同台競技，深獲各界人士的好評與讚賞。小朋友也演出〈內森‧黑爾三部曲〉、〈美麗的黃金波浪〉及〈約翰‧威廉斯之電影組曲〉，展現成果。

碧華國小管弦樂團在全國音樂比賽中屢獲佳績，近年來參加臺灣區音樂比賽之管弦樂合奏、弦樂合奏、個人獨奏等皆獲優等。除了學生的技藝培訓，更強化對社區人文活動的關注與參與，與各校交流巡迴演出進多元的表演機會。今日碧華國小帶來《阿萊城姑娘第二組曲》〈法蘭德爾舞曲〉、約翰‧威廉斯〈召喚英雄〉、及〈瑤族舞曲〉。

今晚的音樂季，除了展現本市培養音樂素養的成果，也希望能讓民眾一起參與學校音樂藝術活動，聆聽絕無冷場的三蘆天籟之音