中華電信、商周集團雙強聯手 迎接數位經濟新世代

「2017商周創新之夜」3日於臺北和平籃球場舉行，今年主題「擁抱AI 生活大不同」，看AI如何突破人類盲點，洞察人類行為、思想、深度學習、應用在生活的各個層面。中華電信身為國內資通訊領導品牌，以「數位經濟發動機、創新產業領航員」之姿，願與國內產業鍊共同打造數位大未來。

為了與大會主題呼應，中華電信打造「智慧生活概念館」，勾畫物聯網無所不在的生活願景，更特別由「iBobby」擔綱迎賓大使，展現超乎想像的各種AI應用！

中華電信iBobby在「2017商周創新之夜」化身為展區最佳領航員，藉由物聯網雲平台，搭配自然語意分析技術，成為一款具備多用途的AI商用服務型機器人，舉凡開電視看MOD、打電話、查詢股價、預報交通、行事曆、付款、甚至控制家電，通通難不倒它！不僅在會場入口幫大家驗票、於展區與現場來賓進行Q&A互動，這次更首度在「2017商周創新之夜」擔任主持人，工作結束後甚至不忘提醒主辦單位掃描QR Code，用Hami Wallet支付自己的主持費，令人會心一笑。

商周集團今年為歡慶30週年，邀請四大國際級講者，分別為「虛擬化身技術專家」Greg Cross、「Pokémon GO創作團隊」的川島優志、「AI健康應用」Omri Yoffe，以及「進化智能」Antoine Blondeau，進行精彩的演講。中華電信為呼應本次主題，分別在「智慧生活概念館」展出「eHome」、「MOD 4K專區」、「擴增實境遠端協作服務」、「健康雲服務系統」及智慧資安「EyeQuila」服務。