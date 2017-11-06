期交所舉辦「期貨夜盤上線 越夜越美麗」理財講座，共吸引逾200位交易人參加

臺灣期貨交易所(以下簡稱期交所)為提供交易人更多元之交易及避險管道，自今(2017)年5月15日推出夜盤交易，上線後夜盤交易量逐步攀升，累計日均量已近9萬口，占日盤交易量比重亦達近10%。期貨市場今年以來，交易量已突破2億口，不僅在日盤表現亮眼，也吸引越來越多的交易人運用夜盤交易來規避風險。為協助交易人了解最新的夜盤商機及商品特性，期交所與東森財經台，於11月4日(周六)假台北國際會議中心102廳共同舉辦「期貨夜盤上線 越夜越美麗」理財講座，吸引逾200位交易人熱烈參與。

本場講座由東森財經台主持人楊世光擔綱主持，運通投顧總經理葉俊敏、群益期貨協理林昌興及凱基期貨協理顏呈賢等財經專家主講。目前期交所夜盤可供交易的商品，除大、小臺及臺指選擇權、台版美國道瓊期貨及標普500期貨等國內外主要股價指數商品之外，另所有已掛牌的匯率類商品均可於夜盤交易，因期貨夜盤交易時間涵括歐美股匯市交易時段，因此當國外重要經濟金融數據發布或有重大事件發生時，可提供即時因應最新市場情勢預作避險之管道。以今年10月19日為例，即因當日西班牙政府與加泰隆尼亞的獨立問題對峙引發歐股動盪，進而帶動交易人自期貨夜盤下午3時開盤後即積極進場調整部位，交易量達27萬餘口，創下夜盤上線以來的新高紀錄，顯示夜盤交易已成為臺灣交易人重要的避險及交易管道。

講座開場由葉俊敏以「飛向致富的眼光－美中台三地連動」切入，透過近期發生的熱門國際事件，帶領全場交易人一探夜盤交易的趨勢及掌握交易致勝關鍵，包括美國聯準會Fed的最新動態及其與道瓊工業指數之連動關係、國際央行的量化緊縮政策對市場的考驗，以及全球政治經濟情勢的發展提出分析。另就交易人遇全球重大政經事件造成全球股匯市大幅震盪時，可善用期貨夜盤交易進行相對應之交易策略進行分享。