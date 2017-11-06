美國教堂槍擊案27死20傷　槍手也身亡

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）美國德克薩斯州南部一間教堂，當地時間星期天（5日）早上約11時半發生槍擊案。

美國廣播公司(ABC)引述警方稱，包括槍手在內至少有27人死亡，另有超過20人受傷。槍手是一名26歲白人男子，他的身分已經查出，名叫戴文凱利(Devin Kelley)，也是德州人。

槍擊案發生於薩瑟蘭斯普林斯鎮（Sutherland Springs）的第一浸信會教堂（First Baptist Church），該鎮位於美國第四大城休士頓以西約300公里。

事發後當地警方在教堂附近設路障，管制交通。美聯社

槍手據報是在接近中午時走進教堂，向通常約50人參加的晨間主日崇拜的信徒開火。死者當中包括孕婦和兒童，還包括牧師的女兒。

兇嫌臉書最近曾上傳AR-15步槍的圖片，他的LinkedIn 檔案則顯示他有軍方背景，目前還不清楚他的行兇動機。

美國國家廣播公司(NBC)報導，槍手已婚，曾在美國空軍服役，也曾在聖經學校教書。聯邦調查局FBI已經對兇嫌住家展開搜查

白宮表示，目前人在亞洲訪問的川普總統已獲知消息，並和德州州長透過電話，了解情況。

目擊者指出凱利行兇時全身穿著黑衣，還穿了防彈背心。教堂內一位民眾曾對兇嫌開槍，兇嫌後來逃出教堂，最後死在自己駕駛的卡車內。目前無法確定他是自殺或是因為在教堂內中槍而被擊斃。