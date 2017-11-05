台獨人士史明慶百歲 蔡英文現身祝賀

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）約莫60組台獨公民團體及社運團體在週日（5）聚集於凱達格蘭大道上，熱情地宣傳他們的政治理念及行動，不遠處的主舞台，則是有獨立樂團及傳統布袋戲接力演出，參與民眾手持各式各樣印有台獨字眼的旗幟，亦或直接將台獨口號穿上身，現場氣氛熱烈，而今日將眾人匯聚於此的，正是即將滿百歲的台獨人士史明。

「史明歐吉桑生日分享會」自下午開始，史明不到三點便現身於會場。眾人將一貫丹寧襯衫及牛仔褲打扮的史明團團圍住，不斷遞出他過往的著作要求簽名，或是湊身請求合照，史明雖然蜷坐在輪椅上，卻是來者不拒。

接受媒體採訪時，史明表示他認為現在是台獨的好時機，不過不能只有蔡英文一人推動，必須要靠大家一起努力。

活動進行至五點，總統蔡英文便現身於舞台上，她一邊摟著史明，一邊用台語喊著「生日快樂」。蔡總統唸出手寫卡片，感謝史明長久以來為台灣社會所做的努力，她更表示，史明代表著堅持理想，就必定會贏得尊嚴。之後，蔡總統接過主辦單位準備的贈禮後，隨即離去，前後停留約五分鐘。

史明稍後致詞時也感謝蔡總統百忙之中現身替他慶生，並表示自己自20歲後，便鮮少有機會過生日，今日有這麼多人獻上祝福，他覺得很幸福。

台獨人瑞史明慶百歲（鄧佩儒 攝／台灣英文新聞）

史明生於1918年11月9日，在日據時代成長的他，很早就種下反日、反殖民情緒，甚至在留日後，加入中國共產黨軍隊一同對抗日軍。

然而抗戰勝利後，因不滿中國共產黨及中國國民黨的作為，例如228事件，史明轉而變成台獨人士，自此至今在體制外從事各項台獨運動，致力於推動台灣獨立建國。

史明目前為總統府資政，是為無給職，由總統任命。

「史明歐吉桑生日分享會」由史明教育基金會、台灣教授協會及台灣北社等共62個海內外團體共同舉辦。

（鄧佩儒 攝／台灣英文新聞）

（鄧佩儒 攝／台灣英文新聞）