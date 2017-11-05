解決一例一休爭議 7休1確定將鬆綁

（中央社記者李淑華台北5日電）行政院長賴清德今天主持會議討論一例一休修法方向，黨政人士表示，有關一例一休的勞基法修法內容仍須待明天行政立法協調會報後才能定案；不過，目前確定的是「7休1」鬆綁已是共識。

賴清德假日加班，下午主持兩場會議，先後討論攸關一例一休的勞基法修法方向、及產業關注的「五缺」問題（缺水、缺電、缺地、缺才、缺工）。

黨政人士會後表示，由於賴清德明天將主持行政立法協調會報，因此勞基法修法內容將待明天與立委討論後才能定案。

不過，黨政人士說，目前已確定的共識是「7休1」將鬆綁。

黨政人士分析表示，「7休1」鬆綁，既沒有增加勞工的工時、也沒有增加加班時數、更不會減少勞工的薪水，而且沒有變更週休二日的精神。

黨政人士說，會中經過討論，如媒體工作人員、服務業人士，如果「7休1」鬆綁後，例如，第一週把假排在最後2天，第二週把假排在前面2天，這樣可以集中4天的假，就可以出國到鄰近國家走一走，或者環島一周。

黨政人士說，「7休1」鬆綁，勞工可以集中假期，反而划得來，但如果認為不好，也可以「7休1」、「7休2」、「週休二日」，也可以一週休兩天、兩週休4天。

黨政人士說，勞工如果能夠把假集中起來，不僅不會增加工時、也不影響加班時間，反而可以有更多的選擇彈性。彈性不是給資方的，也是給勞工的，這也就是所謂的勞工權益多元，「有工時、薪水、無形的積假，還有很多其他福利。」

勞動部10月31日預告勞基法修正內容。賴清德會在明天行政立法協調會報再與黨籍立委討論，拍板定案後，最快9日經行政院會通過後，送立法院審議。