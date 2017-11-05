2017年地球小姐選美　菲律賓華裔佳麗摘后冠

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）2017年地球小姐選美活動，昨（4日）晚在菲律賓巴賽城揭曉，地主國代表、具有華裔血統的凱倫伊巴斯柯（Karen Ibasco），在全球87名佳麗當中脫穎而出，摘下后冠。



中央社報導，經過一個月的系列活動，參賽佳麗們走遍菲律賓重要生態景點，參與環保行動與講座，以及參觀校園等活動，昨晚在馬尼拉灣畔的亞洲商場競技館，舉行總決賽及加冕之夜。



菲律賓佳麗伊巴斯柯摘下后冠，榮獲「地球小姐」頭銜。她現年26歲，身高170公分，現為大學講師，中學時就讀馬尼拉嘉南中學，能說流利中文。



主辦單位提問，地球最大的敵人是什麼？凱倫伊巴斯柯回答說：「這個世界真正的問題是我們，我們的無知和冷漠。」她呼籲大家調整思維、導正步伐，「微觀努力，也可在拯救家園及地球的工作上，取得宏觀效果。」



根據中央社報導，評審們也選出另外幾個項目的優勝者，包括：

★空氣小姐--澳大利亞佳麗 妮娜羅伯森（Nina Robertson）

★火小姐--俄羅斯佳麗 拉達亞琪茉娃（Lada Akimova）

★水小姐--哥倫比亞佳麗 茱莉安娜佛朗哥（Juliana Franco）

地球小姐選美大賽（Miss Philippines Earth） ，是由菲律賓Carousel Productions 創辦，旨在藉由選美宣揚環保理念與精神，號稱是繼環球小姐、世界小姐之後的全球第三大選美活動。