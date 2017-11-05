【網路謠言】傳8千美軍進駐內湖AIT！　專家怒批太瞎

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國軍近日進行為期7天6夜的長青操演，不分晝夜，南北對抗。如今卻有網友瘋傳照片稱，美國派出近8千人部隊進駐台灣！

TVBS報導指，有網友說美軍從宜蘭登陸後，走國道5號，25分鐘內就進駐內湖AIT新館。不過軍事專家怒批荒謬，竟還有市議員信以為真。

TVBS引述軍事專家鄭繼文說：「這麼龐大的部隊，莫名其妙登陸台灣，然後在國道上運動，我覺得是不可想像的。」報導稱，8千美軍浩浩蕩蕩登上我國領土，國安單位不可能沒掌握，況且AIT內湖新館尚未完工。

軍事專家宋兆文也在臉書提出說明：

1.8000美軍的登陸是大規模的兩棲行動，必然有航母 打擊群掌握制空權，上百艘美艦群集宜蘭外海，國防部怎有 可能不知道？！怎有可能讓美軍在不知會情形下，任由美軍 登陸？！



2.宜蘭海灘幅員不足，最多容納一個加強營登陸，800 0美軍上來，自己就擠死在海灘啦！



3.美軍沒有66旅的番號，我們陸戰隊才有66旅。



4.網友登的照片是國造雲豹甲車，美軍根本沒有這種 裝備，目前陸軍正在實施旅對抗的長青操演，極有可能是六 軍團269旅機步營部隊在戰術機動。



5.宜蘭有六軍團蘭陽指揮部鎮守，可輕易封鎖雪山隧道， 美軍完全無法長驅直入。



6.8000美軍的機甲縱隊，戰術行進長徑至少30公里 ，時速最快15公里，絕對不可能25分鐘就到達內湖AI T。



7.內湖AIT雖然不算小，但是絕對無法容納8000人 的機甲大軍，其中各型：戰車、兩棲突擊車、自走砲車、甲 車、各種輪行車等、加起來至少有800輛，連內湖馬路都 得停放。



8.美國駐海外大使館警衛兵力，視海外國家大小而定，通 常僅有一個排、到一個班的陸戰隊部隊駐守。

因此宋兆文研判內湖AIT新館 內，陸戰隊警衛不會超過20人。

圖為內湖AIT新館2016年底施工情形。台灣英文新聞資料照片