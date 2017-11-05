【網路謠言】傳8千美軍進駐內湖AIT！　專家怒批太瞎

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國軍近日進行為期7天6夜的長青操演，不分晝夜，南北對抗。如今卻有網友瘋傳照片稱，美國派出近8千人部隊進駐台灣！
TVBS報導指，有網友說美軍從宜蘭登陸後，走國道5號，25分鐘內就進駐內湖AIT新館。不過軍事專家怒批荒謬，竟還有市議員信以為真。
TVBS引述軍事專家鄭繼文說：「這麼龐大的部隊，莫名其妙登陸台灣，然後在國道上運動，我覺得是不可想像的。」報導稱，8千美軍浩浩蕩蕩登上我國領土，國安單位不可能沒掌握，況且AIT內湖新館尚未完工。
軍事專家宋兆文也在臉書提出說明：
1.8000美軍的登陸是大規模的兩棲行動，必然有航母
2.宜蘭海灘幅員不足，最多容納一個加強營登陸，800
3.美軍沒有66旅的番號，我們陸戰隊才有66旅。
4.網友登的照片是國造雲豹甲車，美軍根本沒有這種
5.宜蘭有六軍團蘭陽指揮部鎮守，可輕易封鎖雪山隧道，
6.8000美軍的機甲縱隊，戰術行進長徑至少30公里
7.內湖AIT雖然不算小，但是絕對無法容納8000人
8.美國駐海外大使館警衛兵力，視海外國家大小而定，通
因此宋兆文研判內湖AIT新館
圖為內湖AIT新館2016年底施工情形。台灣英文新聞資料照片