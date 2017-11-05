【今日最High】高雄榮總上百醫護「抖肩舞」　笑翻網友

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）最近流行什麼？一首洗腦神曲《Coincidance》前一陣子傳到台灣，引發模仿熱潮。無論藝人或是民間高手、素人，紛紛跟上潮流抖了起來。

高雄榮總官方臉書，3日也發佈醫院版的「抖肩舞」微電影，上百醫護從各科室，一路「抖」到院長室。院本部院長室內，高雄榮總院長劉俊鵬，三位副院長張宏泰、鄭錦翔與鄭紹宇，都在這部微電影中軋一角，無論獨舞或團體抖一抖，都趣味橫生。

院長副院長一起來。翻攝官方臉書

這部「抖肩舞」微電影，全長2分22秒，由外科部醫師打頭陣，接著家醫部、眼科部、復健部、骨科、兒醫部門陸續加入，輪到婦產部醫護人員時，字幕出現「會扭又會生」；麻醉部「數到三讓你睡」；精神科醫護跳舞時，字幕則是「我們都很瘋！」

最後影片帶到高雄榮總屋頂，以空拍機拍攝急診部人員一起在屋頂抖肩跳舞的畫面。

其實這部微電影是高雄榮總全體同仁，11月3日舉辦輔導會106年度「優良醫師表揚大會」及高雄榮總院慶以及「醫師節」慶祝大會，其中的一個餘興節目。由於效果奇佳，全場哄堂大笑，嗨到最高點。

絕大部分醫護韻律感都不錯，讓人賞心悅目。但有網友留言說「各位(醫護)壓力應該不小」、「我們的心被療癒了」、「太口愛了啦！、「看到院長副院長那兒笑死」。

但也有人「抖」得看似不太協調，被網友笑稱「像喪屍」。不過大家可別小看他們，醫護們可都是精心設計過的，小編覺得要抖得像喪屍，若不是天縱英才，恐怕也很難辦得到。

影片po出後，至發稿為止，至少已經有75萬人次點閱，分享超過9千次。

《Coincidance》是由參加過美國實境秀JokingOff的James Manzello與Matt Pavich共同創作，原始MV內容是描述兩個愛跳舞的男人，偶然在車站相遇，從此結伴而行，以「抖肩舞」跳遍全世界，最後還拯救了全世界。

高雄榮總臉書5日的最新PO文引述院長說：除了「抖肩舞」我們還有這個—狂賀！高雄榮總兩項專利「創新手部護套」「快速檢查裝置」雙雙獲得德國紐倫堡國際發明展金獎！​