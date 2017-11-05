國寶作家鄭清文辭世　享壽85歲

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）前輩作家鄭清文先生今(4)日辭世，享壽85歲。文化部長鄭麗君聞訊深感哀痛，並表示鄭清文前輩是臺灣國寶級文學家，其恬淡悠遠、蘊藉深刻的筆觸，字字涓滴，匯流成臺灣文學的「大河」，豐沃了所有人的心靈。他的好友、玉山社總編輯魏淑貞回憶，鄭清文待人樸實、誠懇，作品中常描繪他兒時環境，富有台灣土地的味道，讀者很容易被他的文字感動。

鄭清文1932年出生於桃園，後因舅父收養，遷至今新北市新莊區，台北商職畢業後就考入華南銀行，利用銀行工作的閒暇時間寫作，並考進台大商學系，自1958年發表第一篇小說，持續創作近一甲子。

鄭老師創作文類包括短篇與長篇小說，兼有兒童文學及文學評論。第九屆國家文藝獎得獎理由寫道，鄭清文老師的作品「常鼓勵人在困境中的奮鬥，高揚生命的普世價值；剖析人性，細膩幽微、蘊藉深刻，深合清淡悠遠的藝術理想」，「是一位具有強烈社會意識，堅持鄉土關懷的作家」。

鄭清文老師曾獲臺灣文學獎、吳三連文學獎、時報文學獎、國家文藝獎等獎項。他的作品受國際矚目，不僅曾由美國哥倫比亞大學出版英譯本，更榮獲美國「桐山環太平洋書卷獎（Kiriyama Pacific Rim Book Prize）」，是臺灣作家首次獲得這項重要的國際文學獎。2003年獲世界華文文學終身成就獎，近作更獲得2013年臺北國際書展大獎。

鄭老師擅長以自然樸實的筆觸來呈現故事波濤洶湧的情節， 並透過小人物內心及生活來浮現時代的變遷與社會的轉變。其文字簡潔，背後深刻，如實地書寫時代，以及他對這塊土地的情感。「文學是生活、藝術、思想」是鄭清文老師文學觀的美學實踐，也是鄭清文老師所追求的藝術境界。

鄭清文老師曾經於2005年國家文藝獎得獎感言中表示：「我的文學，是屬於臺灣的」，他更説：「臺灣文學寫臺灣。臺灣文學將更茁壯，將永續長流。」他在文學上的成就，不僅是後輩的典範，更留予所有臺灣人豐厚的藝術資產。