市政總質詢　柯P：大巨蛋終止契約是選項

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）遠雄集團創辦人趙藤雄，日前遭北檢起訴求刑24年，還爆出大巨蛋公安、議約過程都有問題。台北市長柯文哲3日表示，大巨蛋終止契約是選項之一，但要法律條件具足才可進行。他強調，大巨蛋確實很難處理，「可以拆我早就拆掉了」。

《自由》報導，台北市長柯文哲3日下午至台北市議會，進行市政總質詢，民進黨市議員李建昌、許淑華，輪番質疑市府對大巨蛋的態度。

李建昌要求法務局長袁秀慧，說明解約前提。袁秀慧表示，終止契約要有違失，一種是重大延宕、不可能完成；一種是品質重大瑕疵，蓋成後無法作為巨蛋使用，或有重大公安問題。

袁秀慧也坦言，遠雄絕對不會同意終約，後續可能提出假處分、假扣押，市府必須提出反擔保。全案至少在3至5年內無法解決，大巨蛋用地將閒置，官司估計要5至10年。

李建昌接著問，官司恐要纏訟7、8年，就算柯文哲明年連任，也不會有結果；他還嘲諷，「大巨蛋擺在市中心，可以改裝當片場，拍異形、外星人、鬼怪電影。」

中央社稱李建昌還問柯文哲，能不能直接要求終約、下令機具進場，將大巨蛋恢復為公園。柯文哲，「問題是做不到啊」，強調大巨蛋確實很難處理，「可以拆我早就拆掉了」。

柯文哲也說，終止契約一直是選項之一，台北市政府有準備，但要法律條件具足才可進行。

事實上在「台北市政府大巨蛋安檢小組」2015年提出的總結報告書中，除了指出五大安檢問題，並提出「留蛋」與「拆蛋」兩種替代方案。松菸護樹團體當時也呼籲北市府與遠雄解約，並拒絕收買建物，要求全部拆除。

當時市府大巨蛋安檢小組提出的五大安檢問題，包括建築量體過大導致災害風險劇增；商場與巨蛋共構造成安全危機；各棟地下停車場整體連通,災害易蔓延擴散；戶外空間無法容納所有逃生民眾消防救災無法進行。

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擔任大巨蛋安檢小組召集人的台北市副市長林欽榮當時表示，替選方案一是拆除共構商業大樓，而為達避難疏散目的，影視、旅館大樓一、二樓應全部挑空，巨蛋層直下方的所有停車場應封閉不得使用，須重新進行安全性能檢查。

小組建議替選方案二，是拆除巨蛋讓園區還原都市之肺，其他大樓不做商業用途，並進行公共使用，並將所有大樓一、二樓挑空，重現古蹟及重新界定地景軸線，而拆除巨蛋後須覆土，防止地層下陷。

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