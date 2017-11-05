一夜情淪落遭囚性奴 最虐畸戀《顫慄》探討斯德哥爾摩症候群

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）一個人出國旅行，能夠體驗異國文化、增廣見聞，也能享受和自己相處的時間，豔遇的機會也比結伴出遊高出許多，但也相對危險，浪漫一夜情可能從豔遇變厭遇。在今年柏林影展、日舞影展獲得一片好評的驚悚電影《顫慄柏林Berlin Syndrome》，由《超感8人組》（Sense 8）德國男神麥司希麥特（Max Riemelt），以及《殭屍哪有這麼帥》（Warm Bodies）澳洲性感女星泰瑞莎帕瑪（Teresa Palmer）領銜主演，帶來一段爛漫一夜情變調成囚禁的畸戀。

這部由曾獲「澳洲奧斯卡」（AACTA）最佳導演獎肯定的凱特蕭蘭（Cate Shortland）執導，泰瑞莎帕瑪與麥司希麥特領銜主演的《顫慄柏林》，在本週五（ 11月3日）於台灣激情上映，劇情描述澳洲攝影師克蕾兒（泰瑞莎帕瑪飾演）來到柏林旅行，並在街頭邂逅在當地高中教英文的德國男子安迪（麥司希麥特飾演），兩人天雷勾動地火，一夜激情纏綿悱惻。

不過當克蕾兒隔天早晨想要離開時，卻發現房門被安迪反鎖，她更被斷絕與外界的溝通管道。原以為只是安迪忘記保留鑰匙給她，但克蕾兒隨後發現安迪其實打算把她囚禁在這個廢棄公寓當中。

原本溫文儒雅的安迪，開始對克蕾兒產生瘋狂的佔有慾。面對害怕想要逃跑的克蕾兒，他傷害她、囚禁她，甚至拍攝她一系列不堪入目的裸體照，克蕾兒的心境從初識時的甜蜜，到被禁錮時的恐懼，再轉變為被虐待時的絕望，最後竟從憐憫中萌生情意…。

究竟克蕾兒能否逃脫安迪的魔爪，安全離開這個充滿恐懼的公寓呢？

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