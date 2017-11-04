寶可夢20週年 小智聲優訪台喊經典台詞

（中央社記者江佩凌台北4日電）紅遍全球的經典動畫寶可夢（Pokemon）今年邁入20週年，主角「小智」的聲優松本梨香今天在台接受媒體訪問，她很感謝粉絲一路陪伴寶可夢成長，並支持著小智。

日本動畫界超高人氣聲優松本梨香，賦予「小智」充滿勇氣與熱血的靈魂，今天下午她在台北出席新電影首映會宣傳前接受媒體訪問，訪談過程中也高喊出動畫經典台詞：「我收服寶可夢了！」耳熟能詳的熱血台詞一出，瞬間勾起在場所有人的共同回憶。

動畫寶可夢從1997年開播至今，20年來陪伴許多人成長時光，談及對於「小智」角色的第一印象，松本梨香說，雖然一開始的她是去試音小智的勁敵「小茂」一角，但試完後導演要她留下來試另一名角色，沒想到就當了「小智」20年。

松本梨香提到，小智這個角色對她來說，反而能有更多表演的發揮，甚至小智有很多行為都和她很像，無論是「生氣」還是「激動」的台詞，都讓她非常好發揮。

被問及20年來寶可夢中最令她印象深刻的故事，松本梨香坦言，在初代劇情中，小智把他第一隻收服的寶可夢養大後進化成「巴大蝴」，最後要不捨地送牠健康離開，「就像把我的小孩送上旅程」，告別的劇情，讓她有一種說不出來的感動。

松本梨香提到，寶可夢就像朋友一樣，也包含小智和皮卡丘間有一句台詞是「你討厭我嗎？我可是很喜歡你的哦！」松本梨香認為，人生中通常只有父母願意這樣說，因此寶可夢不僅是友誼間共同回憶，也是父母和小孩的互動，未來也可能是祖父母和孫子的世代連結。

為了20週年紀念電影，松本梨香還重新配唱初代寶可夢主題曲。她回憶，當時只想著努力把歌曲唱好，但經過20年後，不論是小智或是她本人，都經歷很多事情，所以錄唱的時候，把很多經驗和感情投入到歌曲中。

由於新的劇場版重新演繹過去的場景，松本梨香說，這次會當作一部新作品重新演繹，不會和初代配音方式一樣，並強調「會更像小智的感覺」。電影「劇場版精靈寶可夢 就決定是你了！」將於17日在台上映。