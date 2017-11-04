PTT誣衊穆斯林言論 伊斯蘭協會做出3結論

（中央社記者余曉涵台北4日電）PTT上近期出現有仇恨穆斯林言論，台灣伊斯蘭協會在跟教育部、法務部、台大等單位召開協調會，會中做出建請台大對穆斯林誣衊言論、依規定做適當處置等3項結論。

台灣伊斯蘭協會10月31日透過網站PO出聲明譴責台大批踢踢實業坊（PTT）罷凌穆斯林言論。昨天也跟教育部、法務部、國家通訊傳播委員會、內政部警政署、國立台灣大學等，針對PTT集體霸凌穆斯林事件舉行協調座談會，會中做出3項結論。

包括，一、建請台大加強PTT各站長、版主的相關法制教育及「台灣學術網路規範」、「BBS站使用公約」的落實。

二、建請台大針對陳情人士反應的各版論壇對於穆斯林誣衊言論，依規定做適當處置，並建議在PTT網站入口處刊登相關啟事，以化解站內不當言論對於穆斯林傷害。

三、若陳情人選擇循法律途徑提出告訴，建請警政署及法務部依法提供協助及偵辦。

台灣伊斯蘭協會表示，從今年9月、10月，某些人士開始在PTT八卦版散播詆毀伊斯蘭教、辱罵穆斯林等偏激言論，諸如「垃圾宗教 最好通通處死」、「穆斯林就是垃圾」、「畜生教徒應該要從這世界上滅絕」等語帶恐嚇威脅的暴力言論持續發酵，總計超過7個攻擊穆斯林的論壇、吸引難以計數的鄉民加入攻擊的行列。

台灣伊斯蘭協會指出，代表台灣穆斯林對台灣政府提出嚴正抗議， PTT長期使用國家學術網路資源，卻任由網路鄉民利用這個資源來從事與學術精神完全背道而馳的八卦論壇，不僅散播惡意流言和不實消息，更聚眾針對特定對象從事排山倒海的辱罵、攻擊和威脅，造成受害者內心無形的恐懼和壓力。