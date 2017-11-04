東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處又獲獎了~第15屆民間參與公共建設金擘獎

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處繼9月28日獲得荷蘭綠色旅遊目的地基金會頒發「2017全球百大綠色旅遊目的地」後，於10月13日又以「民間機構參與福隆濱海旅館區興建暨營運案(ROT+BOT) 」參加第15屆民間參與公共建設金擘獎。

本次有36件民間參與公共建設案參選，由財政部特遴選具相關專業知識、經驗之產官學界人士組成評選委員會辦理評選作業分為書審、實地查核、複審，本案脫穎而出為優等獎將於106年11月3日在臺北國際會議中心舉行頒獎典禮。

對於本案能脫穎而出，管理處處長陳美秀表示，主要是管理處與福容飯店共同攜手合作，克服民國96年雪隧通車後，福隆海水浴場遊客大幅下降，原本國內旅客以戲水為主的24萬人次，透過舉辦迎曙光、福隆國際沙雕、馬拉松活動，積極參與國際旅展及連續兩年榮獲全球百大綠色旅遊地等國際肯定，吸引每年國內外遊客超過120萬人次，成功轉型為目的型旅遊景點，另外引進注入民間資金14億元於現地，成功將福隆海水浴場營造為國際級度假村，且亦獲得交通部特將本案列入今(106)年拍攝全球成功案例招商影片，為觀光類別唯一入選案件。

本次獲獎另外一個重點是管理處與福容飯店相當重視永續旅遊，積極購買綠色電力(碳排放量趨近於零)、打造銀級綠建築、環保旅店認證等，建構東北角暨宜蘭海岸國家風景區成為一個永續的風景區，觀光能量將會更具創意，觀光產值也能更趨穩定，制定旅遊地的總「量」管理，提升旅遊地的品「質」，與全球綠色永續的旅遊趨勢接軌，必能提升國際旅客來臺旅遊，建立臺灣觀光在國際視野中的特殊價值。