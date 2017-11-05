前加泰隆尼亞領導人逃往比利時　西班牙政府發出拘捕令

（台灣英文新聞／ 高立寰、郭紫寧 綜合外電報導）日前加泰隆尼亞地區自治政府宣布獨立後，西班牙總統拉荷義（Mariano Rajoy）迅速決定將其解散，並且接管。

隨後，西班牙最高法院以叛亂罪、煽動叛亂罪，以及不當挪用公款之罪狀，起訴前加泰隆尼亞地區自治政府的各部會官員。

英國BBC報導，其中9位前官員已於本週稍早，前往西班牙首都馬德里接受法院傳喚，其中8人被法院核定拘留，另1人獲保釋。

然而前加泰隆尼亞地區自治政府領導人普伊格蒙特（Carlos Puigdemont）和其他四位前官員，日前已前往歐盟總部比利時，並未出庭。

普伊格蒙特等人希望在歐盟總部，繼續尋求對於加泰隆尼亞獨立與建國的支持。普伊格蒙特強調，他並非蓄意逃避追捕，但除非能保證受到公平審判，否則他不會選擇返回西班牙。

西班牙中央政府基於普伊格蒙特未接受法院傳喚，已對他及另外四位官員發出歐盟拘捕令（European Arrest Warrant, EAW）。

然而比利時司法當局，尚未決定是否接受西班牙政府發出的拘捕令，將普伊格蒙特等5人遣返西班牙。

根據歐盟法令，一國如果認為遣返行動將可能危害到被遣返者的基本人權，有權拒絕他國所發出的拘捕令。

另外，任何出於政治立場、宗教信仰、人種、族群的歧視，都可被視為拒絕遣返的理由。

目前歐盟會員國之間有所謂的「歐盟32項犯罪清單」（EU list of 32 offences），其中所列之罪名，嫌犯所屬國家可以合法直接在嫌犯所在國提出拘捕令。

但西班牙政府針對普伊格蒙特等人所提出之「叛亂罪」、以及「煽動叛亂罪」，都未列於其中。

若比利時檢方判定西班牙當局的拘捕令有效，比國司法當局須於60天之內，將嫌犯遣返西班牙。