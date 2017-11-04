2017騎遇福爾摩沙 海外騎士來臺圓夢

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）臺灣自行車節主軸活動-「騎遇福爾摩沙(Formosa 900)」今年邁入第6年，自2012年舉辦以來，已累計80個團體、2,000人來自全球各地愛好騎車的朋友參加，9天900公里的挑戰，過程可騎經臺灣田園風光，享受沿途美景、文化、美食或溫泉，每個人都能以自己慢騎悠閒的角度看見臺灣。

今年活動於11月4日登場，12支各具特色的團隊分從臺灣五個代表點出發，騎乘自行車繞行寶島一圈。組成的環島團體有：領航騎士團、日本騎士8日團、馭風輝詠5日團、活Liv辣媽團、電動輔助自行車環島團、商管聯盟團(3團)、臺中騎士團、台灣魅力Liv團、建大輪胎團、花天酒地團。

活動參加團員越來越國際化，今年參加的團員有超過40%來自海外的朋友，總計參與人數達650位。11月4日從臺北市政府東門廣場出發的團體國際交流氣氛濃厚，其中有來自美國北卡羅萊納州組成的領航騎士團，今年首次開團的電動輔助自行車玩島團也吸引82歲的長者報名參加。另外，由生命勵樂活輔健會籌組的手搖車團隊也參與啟動儀式一同出發。

觀光局主任秘書林坤源、臺北市交通局代理局長陳學台、巨大集團品牌行銷長劉素娟、臺灣自行車輸出業同業公會秘書長張蕙娟也特別到臺北市政府為挑戰環島的勇士們加油打氣，林坤源表示，臺灣特殊的地理條件，靠自行車 9天就可以環繞旅行，且路線極具多樣性，途中有上下坡、有風雨、能親近山和海，北中南東各有不同風光，是全球少有的，經過多年的推展已經成為國外旅人來臺的重要活動，並可透過自行車騎乘深入臺灣每個地方。

自行車新文化基金會執行長劉麗珠擔任領航騎士團團長，劉執行長表示，在觀光局的大力推動下，海外人士來臺騎自行車環島越來越多，加上交通部於2015年完成「環島一號線」建置，設計路網及沿線友善的服務設施，也讓日本愛媛的中村知事及滋賀縣守山市的宮本市長到臺灣訪察觀摩。