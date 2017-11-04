關島議會通過決議文 歡迎蔡英文過境

（台灣英文新聞 鄧佩儒 關島報導）總統蔡英文在美國時間3日結束太平洋友邦之旅，並在回程過境關島，除了美國在台協會主席莫健（James Moriarty）於機場接機外，關島議會還通過了一項決議文，正式歡迎蔡總統的到訪。

抵達關島後，蔡總統及訪團隨即前往關島總督府，出席由總督埃迪·卡爾沃（Eddie Calvo）舉辦之歡迎儀式，席間關島議會議長作為代表將議會通過之決議文交付給蔡總統。

決議文主要用意在於歡迎蔡總統的到來，內文指出蔡總統一向支持社會的弱勢團體，並採取政策來增加就業、提高對青年的誘因、增加公共住宅及幼托，希望達到讓社會整體更好的目標。

另外，決議文還提及蔡總統是台灣第一位民選女總統，也是第一位具有客家和原住民血統的總統。

蔡總統在致詞時開始時首先慰問週二紐約恐怖攻擊的受害者，接著提及台灣與關島長期的夥伴關係。

蔡總統還指出台灣與關島除了經濟上的連結，還有文化的連結，因為研究顯示，關島原住民族查莫洛（Chamorro）與台灣的原住民族同屬南島語族。

卡爾沃則是表示關島期待與蔡總統及台灣人民共同合作，培養良好關係，並建立一個有助於亞太地區的未來。

根據外媒報導，關島總督府對於蔡總統此次過境關島，定調為「私人、非正式」的參訪。

蔡總統在關島停留未滿一天，並在11月4日啟程返回台灣。