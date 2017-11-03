凱文史貝西性騷醜聞升高成性侵 美劇《紙牌屋》拍攝喊停

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）美國奧斯卡影帝凱文史貝西（Kevin Spacey）日前才遭控30年前酒後試圖性侵一名男性未遂，不到一周卻再遭爆料，在拍攝Netflix美劇《紙牌屋》前幾季時，曾性侵一名年輕男性劇組人員。

上周BuzzFeed報導，演員Anthony Rapp控史貝西在1985年他還14歲時進行不當身體接觸，差點性侵得逞。報導出來後，史貝西迅速在推特致歉並出櫃，但卻是輕描淡寫指事發30年前醉後糊塗事不復記憶。

史貝西性騷醜聞接著升高。周一，Netflix與《紙牌屋》製作公司共同發出聲明稿，先是說正在拍攝中的第六季會是完結篇，不會再有續集；周二卻急喊停拍第六季，外傳是公司接獲檢舉史貝西性侵，事態嚴重讓公司急喊停。

另有消息來源及報導指第六季為《紙牌屋》最終章是早在數月前就做出的決定，與史貝西醜聞無關。

CNN訪問到八名因害怕爆料遭報復而要求匿名的工作人員，他們指控史貝西經常對年輕男性劇組工作人員伸出鹹豬手。一名男性製片助理向CNN表示，有一回他和史貝西才一同搭車離開片場沒幾分鐘，開車的史貝西竟將手伸入男製片助理的褲子內，他當場嚇壞不知如何是好。

「他（史貝西）在這裏位高權重，我只是底層小小助理…」，該製片助理說道，也拒絕提供更多細節，害怕身份被認出遭報復。事件發生後，他告訴片場主管史貝西性騷，該名主管做法是不再讓他和史貝西在片場有獨處機會。

經過很長一段時間後相安無事，助理的防備心已卸，一次他開車送史貝西至片場，結果就發生性侵。他也表示史貝西的存在，讓這裏的工作環境對年輕男性而言極不安全，不管是劇組工作人員，還是臨演。

Netflix向CNN證實停拍該劇，他們目前在了解情況，回應演員與劇組工作人員的擔憂。

報導指出，史貝西也是該劇主要製作人之一。《紙牌屋》第六季目前在巴爾的摩拍攝已逾二周。