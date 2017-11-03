亞洲最佳遊輪「盛世公主號」2018台灣首航暖身開跑

全球最大嘉年華遊輪集團旗下亞洲第一遊輪領導品牌的公主遊輪為亞洲量身打造的盛世公主號，將在2018年於基隆港展開首季臺灣航程！為了即將到來的盛世公主號首航暖身，公主遊輪於11月接連推出首波「盛世公主 打卡趣」與第二波的「公主時刻遊你夢想」兩大網路活動，不但讓民眾先睹為快盛世公主號的經典與獨家設施，更要送出價值超過五萬元的雙人沖繩4日自主遊，一人中獎，兩人同行！

11月1日至15日期間到「盛世公主、遊你夢想」活動網站，不但可以搶先看到盛世公主號獨家與經典設施，像是：獲選為十大驚奇海上設施的海上天空步道、雙米其林星廚菜單餐廳、海上最大免稅購物空間、聲光水影秀、星空露天電影院、公主劇院與海上豪華KTV等！只要選出最喜歡盛世公主號上的熱門設施，寫下打卡分享的理由，同時Tag親朋好友以及Hashtag #盛世公主遊你夢想，公開分享至個人Facebook，就有機會抽到盛世公主號沖繩４日遊大獎，期間內還將送出兩波公主紀念禮組100名，直搔民眾熱情。

公主遊輪再於11月17日至30日加碼祭出第二波素人影片活動，邀請民眾看影片拿大獎。此次首度邀請搭過公主遊輪的賓客實際分享真實經驗，不管是閨蜜、親子或是夫妻旅遊，都將在公主遊輪上留下屬於自己難忘的每一刻！只要公開分享其中一支盛世公主號夢想短片，Tag三位好友並留言「2018一起搭盛世公主號，實現我們的夢想時刻吧！」，同時Hashtag #盛世公主遊你夢想，至個人Facebook塗鴉牆，就有機會再抽盛世公主號沖繩４日雙人遊！