富邦標普美國特別股ETF  11月6日起募集

鎖定追求長期配息的投資人，富邦投信推出國內第一檔特別股ETF—富邦標普美國特別股ETF基金(股票簡稱：富邦美國特別股、股票代號：00717)，將於11月6日起展開募集。

富邦投信董事長胡德興表示，富邦投信今年以來持續積極布局產品線，富邦標普美國特別股ETF是今年發行的第10檔基金。富邦投信今年首度拿下金管會的「躍進計畫」，可以讓新基金的審核從30天縮短至12天，可有效讓基金及時上架，也可較貼近市場和客戶需求，將持續強化產品多元發展。此外，產品發展、服務提升也是今年發展重點，其中產品以ETF商品為主軸，為了因應集團證券、保險、銀行通路以及外部客戶需求發展，年底之前還會有更多元的商品推出，可望創下歷年來發行最多檔商品的紀錄。

富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，富邦標普美國特別股ETF的追蹤指數為標普美國特別股指數(S&P U.S. Preferred Stock Index)，該指數以美國掛牌的特別股組成，截至 2017年9月底成分股約 284檔，85.8%以美國地區大型公司發行的特別股為主，而在行業別的部分又有72.1%以金融為標的。富邦標普美國特別股ETF將會採用最佳化複製法選取200檔左右成分股，差異主要是來自於最佳化會排除未來即將到期或轉換之特別股，並考量風險及流動性等因子做綜合評估。