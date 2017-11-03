中華電信取得1800MHz及2100MHz頻段最大頻寬

中華電信參與國家通訊傳播委員會行動寬頻業務1800MHz及2100MHz頻段競價，成功取得最大頻寬1800MHz頻段2x5MHz及2100MHz頻段2x20MHz，取得最佳頻譜組合，且為唯一取得最大頻寬2x25MHz的業者，執照標金合計新台幣109.35億元。取得執照後，將積極結合既有的4G頻譜900MHz、1800MHz、2600MHz，合計180MHz最大頻寬，奠定行動寬頻服務發展的長期優勢，提供更優質的行動寬頻服務，嘉惠消費大眾及企業客戶。

中華電信董事長鄭優表示，「本次取得之1800MHz及2100MHz頻譜皆為國際最主流的行動通信頻譜，中華電信將充分運用頻譜資源，維持3G網路，並積極投入4G網路建設，提供更高品質的4G上網服務，滿足消費客戶、企業客戶的高速行動上網需求，並擴大偏遠地區之行動寬頻網路涵蓋，縮短城鄉數位落差；同時，藉此加速發展物聯網、智慧城市、布局5G發展，開創萬物互聯的行動生活新紀元。」

中華電信行動通信服務深受客戶肯定，為國內4G最先開臺、市佔率第一的領導品牌。為回應4G客戶對於高速行動上網的需求，本次取得之1800MHz、2100MHz頻率將立即投入，將可大幅提升4G網路容量，並與既有900MHz、1800MHz、2600MHz頻譜搭配，提供客戶更好的行動寬頻上網服務體驗，並擴大偏遠地區的涵蓋，同時因應未來物聯網、影音等新興加值服務的發展需求。

本次頻段競價作業歷經2017年10月31日至11月3日止，共計4個競價日38回合競價，中華電信順利取得上下行頻寬共計2x25 MHz無線電頻率；1800MHz執照期限自核發執照日起至2030年12月31日止，2100MHz執照期限自核發執照日起至2033年12月31日止。