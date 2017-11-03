宜蘭代理縣長吳澤成入閣　中油前董座陳金德接任

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）行政院今(3)日宣布，宜蘭縣代理縣長吳澤成將入閣，接任行政院政務委員兼台灣省政府主席，宜蘭縣代理縣長職缺，由前中油董事長陳金德接任。

《自由》引述吳澤成指出，他無法決定自己的去留，未來擔任政務委員，有宜蘭的案子，他一定全力以赴。

報導並指，吳澤成是宜蘭縣礁溪鄉人，基層公務員出身。他是國立中央大學營建管理研究所碩士，具公共工程專業背景，曾擔任基隆市政府工程局長、臺灣省政府住都局工務處長、臺北縣政府工程局局長、主秘及臺北縣副縣長等職。

此外蘇貞昌擔任行政院長任內，吳澤成出任行政院政務委員兼工程會主委。民國98年林聰賢任宜蘭縣長時，吳澤成出任副手。今年2月，林聰賢升任中央政府農委會主委後，吳澤成代理宜蘭縣長一職，至今已近8個月。

《自由》指出，由於吳澤成是無黨籍，民進黨基於選舉考量，有意延攬民進黨籍的陳金德接任宜蘭縣長，為明年底地方選舉做準備，吳澤成則升任行政院政務委員兼台灣省政府主席。

此項人事案傳出後鬧得沸沸揚揚，3日終於塵埃落定，預計6日交接。

中央社日前報導，宜蘭縣代理縣長吳澤成10月28日表示，他早就被徵詢入閣，屆時可能要離開縣府，與民進黨布局2018年宜蘭縣長選舉，完全無關。