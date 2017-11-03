大英博物館藏埃及木乃伊故宮正式開箱

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北報導）「大英博物館藏埃及木乃伊：探索古代生活」將11月14日起於國立故宮博物院盛大登場！本次展覽是2018年亞洲巡迴展的最終站，將同時展出六具木乃伊，為史上單次來台數量最多的一次。

展覽將完整呈現超過200件經典古文物，並藉由最新電腦斷層掃描科技透視西元前900年至180年的古埃及人。透過探索不同主題，包括飲食習慣、健康狀況、木乃伊的製作過程，深入了解古埃及人的宗教信仰及生活文化。

在今(3)日的開箱記者會中，搶先曝光的一具木乃伊是西元前600-700年來自底比斯的已婚婦女「奈絲塔沃婕特」。奈絲塔沃婕特葬於三層裝飾精美的擬人形狀棺槨，棺木由外棺、中棺、內棺三層棺木組成。從遺骸的防腐技術、棺木的風格與品質顯示出，棺木內的主人來自底比斯的富裕家庭。早期X光尚未進步，奈絲塔沃婕特在1960年代曾被誤認為男性木乃伊。直至近年，利用電腦斷層掃描技術發現此具木乃伊骨骼保持良好，從骨盆與其他部份的組織確認，木乃伊性別為女性，也因此解開該木乃伊性別之謎。

第二件開箱文物，古埃及最重要喪葬器具之一的「卡諾卜罈」也會於今日記者會中亮相。古埃及防腐師在製作木乃伊時，會將器官由胸部與腹部中取出進行防腐處理，之後即置入卡諾卜罈。卡諾卜罈最早出現於第四王朝（約西元前2600年），每一個陶壇都由四位荷魯斯之子其中一位以法力守護。人頭代表艾姆謝特，狒狒頭代表哈碧，胡狼頭代表多姆泰夫，獵鷹頭代表凱布山納夫。陶罐上文字指出，這四位神祇各自負責守護經包裹加以保存的特定內臟，以便逝者於來世繼續使用。

「大英博物館藏埃及木乃伊：探索古代生活」特展自106年11月14日至107年2月18日於國立故宮博物院圖書文獻大樓一樓特展區展出。

本展在尚未開展前即受到各界關注與期待，展前預售票280元(原價350元)現正熱賣中，歡迎喜愛古埃及文明的觀眾朋友千萬不要錯過。

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