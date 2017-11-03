川普亞洲行專題（中央社台北3日電）美國前總統歐巴馬曾親自在訪問日本時說明美日安保條約涵蓋釣魚台，現任總統川普的行事風格和談話內容難料，到訪東京期間是否作相同表述也是焦點。
安倍晉三今年2月到訪白宮與川普舉行會談，白宮會後指出，雙方確認美日安保條約第5條適用於尖閣諸島（釣魚台），反對破壞日本對釣魚台行政權的行動。日本輿論多認為，安倍在首次川安會中達陣，獲得美國新政府在釣魚台議題上的支持。
不過川普與中國國家主席習近平密切互動，下一步難以預料，讓日方對川普政府的真實意向有疑慮。特別是北韓核武威脅升高，華府需要北京配合，美方對中方也宣稱擁有主權的釣魚台是否會成為籌碼，也是顧慮所在。
根據日方公布的行程，川普在東京期間，除拜會日皇明仁外，還將與安倍打小白球，PIKO太郎將在晚宴中表演。日方在川普簡短的停留期間費盡心思，希望讓川普留下良好印象。
美國前總統歐巴馬2014年4月訪問東京時，在記者會中表達，美日安保條約第5條適用於尖閣諸島（釣魚台）。日方期盼美國國防部長馬提斯（James Mattis）做出相同承諾後，川普本人也親自對安保條約涵蓋釣魚台公開表達支持立場，不過行事難料的川普會不會照辦，難以預料。
此外，川普在競選期間高喊盟邦應全額負擔美軍駐派維繫安全的費用，至今未能實踐。日方強調已負擔大部分駐日美軍開銷，美軍駐日有助提升美國在西太平洋地區的地位。美方近期雖未高調要德日韓等國全額為駐軍買單，但要求各國至少將國防預算提高至國內生產毛額2%的壓力仍在。
川普上任首日不顧盟邦與經貿夥伴感受，快速簽署行政命令撤出跨太平洋夥伴協定（TPP），令主導日本國會通過TPP的安倍晉三相當難堪，如今安倍重整旗鼓再任首相，仍需面對在商言商的川普。1061103
美日安保承諾 川普如何表態是關鍵
川普亞洲行專題（中央社台北3日電）美國前總統歐巴馬曾親自在訪問日本時說明美日安保條約涵蓋釣魚台，現任總統川普的行事風格和談話內容難料，到訪東京期間是否作相同表述也是焦點。