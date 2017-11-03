「雙11」購物潮來臨 富邦信用卡給您最狂16%回饋

全球年度最大網購盛事「雙11」即將登場，富邦信用卡給您最狂回饋！特別與momo購物、PChome、Yahoo及淘寶網四大網購商店合作，在指定活動期間內消費滿額最高可享16%的刷卡金回饋；另外AGODA、香草航空等十大海外特選網站刷「數位生活萬事達卡」消費滿2萬元，除原有的2%現金回饋，再送600元7-ELEVEN現金禮券(限量1萬份) !同時「街口支付」綁定富邦信用卡，最高可享有高達16%街口幣回饋，多重好康限時放送，歡迎卡友把握優惠期間搶好康！

近年來「雙11」已經成為最大網購折扣盛典，北富銀除特別擴大信用卡線上購物相關優惠，納入海外知名購物網、旅遊網、訂房網以外，更將優惠活動擴大至時下最夯的線下行動支付工具「街口支付」APP。北富銀特別指出，10月時曾推出限時限額的「街口支付刷富邦 十足回饋」活動，卡友反應相當熱烈，活動開跑不到5小時立即滿額！本次特別搭配「雙11」檔期，再次攜手街口支付即日起至11/20止，推出週一超商日活動，卡友到國內四大超商嗶付，最高可享16%街口幣回饋，上次與優惠失之交臂的卡友，這次可要把握機會。

北富銀表示，今年富邦信用卡一口氣推出〝線上線下六大好康〞限時刷卡回饋，摩拳擦掌準備在「雙11」血拚的卡友，北富銀為您綜整了各項好康跟優惠期限，快點記下最猛好康，富邦信用卡陪你一起剁手血拚：

好康一：「momo購物網1111購物節回饋」，11/7起至11/13止，momo購物網刷富邦信用卡，單筆分期滿11,111元以上，贈刷卡金1,111元(需至momo購物網-富邦專區登錄，限量700名)，全月每戶擇優回饋乙次。

好康二：「PChome購物回饋」，11/10起至11/15止，PChome網購刷富邦信用卡滿額且登錄成功可享刷卡金回饋：單筆滿3,000元送300元刷卡金(限一次付清及3/6/10期分期交易，限量2,000名)；單筆滿6,000元送600元刷卡金(限一次付清及3/6/10期分期交易，限量1,000名)；單筆滿18,000元送2,880元刷卡金，回饋率達16%(限3/6/10期分期交易，限量300名)，全月每戶擇優回饋乙次。

好康三：「Yahoo奇摩購物回饋」，11/10起至11/13止，Yahoo購物中心購物刷富邦信用卡滿額且登錄成功可享刷卡金回饋：單筆滿1,000元送100元刷卡金(限量1,800名)；單筆滿10,000元送1,000元刷卡金(限量500名)，全月每戶擇優回饋乙次。

好康四：「淘寶網雙11購物回饋」，11/11當天，淘寶網刷富邦信用卡購物滿額且登錄成功可享刷卡金回饋：當日單筆滿1,000元送100元刷卡金(限量1000名)；當日單筆滿10,000元送1,000元刷卡金(限量500名)，全月每戶擇優回饋乙次。

好康五：「十大海外特選網站刷卡回饋」，10/18至12/31止，於Agoda、Hotels.com、Expedia、Airbnb、Ctrip、香草航空、樂桃航空、G-MARKET、AMAZON、iHerb等十大海外特選網站，刷「數位生活萬事達卡」消費累積滿2萬元且網路登錄成功，再送600元7-ELEVEN現金禮券(限量1萬份)，再享原產品權益數位通路2%現金回饋，回饋率最高可達5%。

好康六：「街口支付最高16%回饋」，即日起至11/20止，每週一於「7-ELEVEN」、「全家便利商店」、「萊爾富」、「OK超商」使用街口支付APP，第一筆消費可享10%街口幣回饋，綁定富邦信用卡/簽帳金融卡再回饋6%街口幣。(富邦加碼的6%單筆回饋最高上限30元街口幣，每週一限量5,000名，每卡每週一限回饋第一筆消費)。