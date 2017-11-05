新北醫療公益獎   得獎名單揭曉 

（台灣英文新聞／李佳 臺北採訪報導）新北市「醫療公益獎」邁入第六屆，日前新北市政府揭曉名單！本屆醫療公益獎，包括醫師、醫事人員及醫療機構，共有55位參選者參與，衛生局副局長許朝程表示，每位參選者都是醫界推薦名單，在醫事上盡心盡力、默默付出！經過14名在醫療專業上的公正人士及學者代表討論評選，獎項分為六大項，最後選出15位醫師及10位醫事人員獲獎，其中還特別選出三位「特殊奉獻獎」；機構獎則從缺。

▲新北市政府衛生局許朝呈副局長 ( 臺灣英文新聞記者 李佳拍攝 )

衛生局3日特別邀請到得獎者亞東醫院放射師錢信德主任來分享心路歷程，他表示「領導者是讓一群平凡的人，成就不平凡的事。」而放射師的工作就像是攝影師，也是相當重要的一環。錢信德研發保護病人設備器材，像是改良式X光防跌裝置以及站立式胸部X光檢查自動輻射防護系統，降低輻射量，提升病人安全。他也感謝衛生局除了表揚醫師、護理師外，也讓其他默默付出的醫事人員有能見度。

▲許朝程副局長(圖中)與得獎者胡朝榮(圖左)錢信德(圖右)合照。( 臺灣英文新聞記者 李佳拍攝 )

這次獎項分為醫療貢獻獎、醫療教育研究獎、醫療特殊貢獻獎、醫事服務貢獻獎、醫事教育研究獎及醫事特殊奉獻獎，11月5日在新北市政府舉行頒獎典禮，新北市市長朱立倫親自頒獎表揚，鼓勵並肯定在社會積極奉獻的醫師或醫療機構。

詳細得獎名單及事蹟，請至新北市衛生局官網查詢。