來台52年獲身分證 美籍神父正港台灣人

（中央社記者陳朝福高雄3日電）「我屬於台灣」，來自美國的王輔天神父今天獲頒中華民國國民身分證與戶口名簿，來台52年的他說出心底最深處的這句話，也自認是正港台灣人。

王輔天神父說得一口流利的中文，學生和友人聽到「我屬於台灣」這句話都十分認同，一致認為神父已喝台灣水與吃台灣米52年，早就是台灣人，也是大家的親人。

83歲的王輔天神父（Fr. Charles Welsh, S. J.）開心地從高雄市政府民政局苓雅區戶政事務所人員手中，接下中華民國國民身分證與戶口名簿，戶政人員特地貼心致贈象徵「起家」的碗盤和筷子，正式設籍苓雅區。

回憶起對台灣的印象和選擇來台灣、且一住就是52 年的原因，王輔天神父說，當年他在海軍服役，曾隨船到亞洲，對台灣有好印象，「這就是緣分吧」。

來台主要從事心理諮商等工作，王輔天神父曾被派駐新竹生命線與天主教社會服務中心服務，也到高雄市的天主教四維文教院講授神經語言心法和催眠等課程，協助學員改變負面的習慣和行為，減緩焦慮與煩惱。

除了喜愛上台灣，王輔天神父也持續攻讀台灣大學心理研究所，從事他拿手的人格發展和心理輔導諮商等課程，幫助學員釐清目標和建立和諧親和力，營造友善和自信的成功人際關係。

王輔天神父作育英才無數，目前是天主教四維文教院的首席專業訓練講師，溫文儒雅的個性受到歡迎和敬重，友人形容「徒子徒孫」已桃李滿天下。

南下高雄後，10多年來王輔天神父喜歡到戶外散心運動，常去西子灣、文化中心等景點，也發現高雄蛻變愈來愈美，更愛上高雄，也設籍高雄，成為高雄市的市民。

王輔天神父在美國仍有親人，日前回美國探視親友，但忽然發現感覺不一樣，「這不是我的家」，他說：「我屬於台灣。」

獲頒中華民國國民身分證與戶口名簿，成為正港台灣人，謙虛的王輔天神父一再表示感謝和榮幸，覺得很棒，他說，感謝台灣接受他成為中華民國人民。在場見證的學生和友人也回應大家都是一家人，張大手臂歡迎他。1061103