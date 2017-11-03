東森電視易主股價漲停　買主茂德張高祥是神祕地產商

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）東森集團前總裁王令麟退出東森電視！東森國際（2614）董事會2日通過以37.78億元，處分東森電視股權案共21.32%持股，售予茂德國際投資公司，雙方將於3日簽約。

經濟日報網站報導，東森國際（2614）出售東森電視正式定案，處分利益約30.64億元，每股獲利貢獻為4.4元，3日股價第一盤就攻上漲停，來到10.1元，委買一度達15萬張以上，午盤打開漲停，但也有8%以上漲幅。截至午盤成交量僅5,700多張，持有東森國際的投資人明顯惜售。

報導引述東森國際董事長廖尚文指，在經營策略的考量，東森國際長期一直就想要評估出售東森電視，只要有好價格、好買家，當然願意出售；由於現在買方跟東森國際還是有很友好的關係，雙方還是可以談其他的新媒體的合作，與新接手東森電視合作伴談發展新媒體。

《自由》報導，茂德總裁張高祥身家超過百億元，在今年中國國民黨主席選舉中，是前立委洪秀柱的最大咖支持者。東森國際也透露，美商凱雷集團後續也會一起出售東森電視持股，總交易價格約169億元。

報導指出，由於此交易因不涉及國內新聞媒體事業經營權之變更，僅為媒體事業股東之股權異動，無須經過國家通訊傳播委員會（NCC）事前審議，預計獲利可於本月入帳，並可望於明年配發股利。

中央社引述東森國際董事長廖尚文說，東森國際處分東森電視股權予茂德國際投資公司，所有條件是和東森電視大股東、美商凱雷集團一起談，也就是大股東凱雷將一起出售東森電視持股，只是東森國際先交易，獲利可於11月入帳。

《自由》報導指，背後的買主張高祥，曾與藝人韋汝孩子的父親也就是遠航張綱維，共組柏德開發公司。此外張高祥的岳父與洪秀柱，都是新北市永和熟識的鄰居，因此張高祥在先前的中國國民黨主席選舉中，是洪秀柱堅定支持者。

風傳媒報導，東森電視出售案一波三折，備受矚目，前後經歷了美國娛樂公司DMG執行長丹密茨、台數科等兩次交易未成，這次茂德以「圈外人」姿態，從房地業界跨足頻道市場。

更有媒體形容，張高祥是神祕地產商。報導指茂德機構相關企業有茂德建設、寶德建設、中德建設等，近年來在北台灣推案量大。在新北市新莊、泰山、新店、五股、土城、板橋都有建案與造鎮計畫。

報導並稱由於鎖定小資族與小家庭推出平價宅，每坪約20到30萬起跳，因此茂德部分建案在房市低迷時仍然熱銷，近兩年更成為北台灣推案前三名。