大猩猩新物種找到了！蘇門答臘僅存800隻

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 美國期刊《Current Biology》在本(11)月2日發布科學家的新發現，位於印尼蘇門答臘北部的Batang Toru區發現族群數僅有800隻左右的新物種猩猩Tapanuli，由於數量稀少，馬上就被列為瀕危物種。

Sci-News報導，之所以會發現到這群新物種猩猩，起源於2013年科學家在一頭遇害成年公猩猩骨骸上進行化驗時，發現到其組成與其它所知的猩猩物種不同，引發研究人員的關注。最後確認這項新物種，也令研究人員相當興奮！

這項由瑞士蘇黎世大學所進行的37隻猩猩基因組的研究卻也意外揭開了猩猩歷史的發展研究。

法媒《世界郵報》(Le Monde)採訪瑞士蘇黎世大學(Université de Zurich)的Michael Krutzen教授表示，我們並不是每天都會發現新的大猩猩物種，這項新發現實在令人興奮。澳大利亞國立大學(Université nationale australienne)的Erik Meijaard教授指出，大猩猩也列屬在全球最常被研究的動物裡。

網路新聞部落格《Marshable》報導，聯名發表這項研究的Serge Wich說，科學家是透過脱氧核醣核酸(Deoxyribonucleic acid, DNA)發現Tapanuli與其他存在物種的不同之處。