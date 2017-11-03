〈時評〉文化事業要自我閹割換取中國市場？

對許多行業來說，中國這個市場是大到不容忽視的，甚至讓人垂涎到感染上「猩紅熱」也在所不惜！

只是，如果自己不爭氣，光靠猛送秋波就想在中國吃香喝辣，可能還是失之天真。

像科技產品，比的是品質、價格、創新，hTC老闆當年即便向紅色中國交心宣稱「hTC是中國人所創立的品牌」，於今下場又如何？

至於文化事業，為了開拓及經營中國市場，是否要全盤、無條件接受紅色中國制約條件的勒索，就更有格調與文化使命感的層次需要考量了。

流行歌天王麥可傑克遜1996年—1997年的 HIStory 歷史世界巡迴演唱會，橫跨全球五大洲35個國家56座城市，卻被中國拒於門外；麥可傑克遜有改變自己的風格，或向中國低聲下氣以期換取在中國開唱的機會嗎？答案當然是：門都沒有！沒在中國登台演唱，有損麥可傑克遜的偉大以及在全球歌迷心目中的天王地位嗎？答案當然更是：沒有！沒有！！沒有！！！

鋼琴家紀新(Evgeny Kissin，Zhenya是他的暱稱)，拒絕去任何共產國家演奏，共產中國當然包括在內；熟識紀新的人都知道，就算給他一億，他不去就是不去。英國流行搖滾樂壇傳奇巨星艾爾頓強2012年11月25日晚上在中國北京的個人演唱會上，公開宣稱把整場表演獻給中國當局頭痛的維權藝術家艾未未。在向共產國家說不的紀新與向紅色中國眼中釘致敬意的艾爾頓強身上，吾人看到所謂的文化「格調」！

相形之下，英國劍橋大學出版社旗下的《中國季刊》（The China Quarterly）在今年8月18日刪除中文網站上的315篇「敏感」論文及書評，背後凸顯的市儈氣就讓人不敢恭維了。所幸，在學術界及輿論一片譁然撻伐下，劍橋大學出版社馬上於當月22日決定將刪除的文章重新上線，總算找回文化人一時迷失的良心！

無獨有偶的，總部位於德國的全球最大學術書籍出版社「施普林格自然」（Springer Nature）近日遭踢爆，旗下的《中國政治學期刊》（Journal of Chinese Political Science）及《國際政治學》（International Politics）網站，屈服於中國的壓力，封鎖至少1000篇具有「政治敏感性」（如台灣、西藏、文化大革命、1989年天安門事件等）關鍵字的學術文章，無異公然讓國際學術文化接受中國紅色政治的宰制！施普林格自然集團對忿怒的學術界發表的回應聲明是輕描淡寫的「遭到封鎖的文章是僅佔不到1%的『一小部分內容』」，這和太監宣稱被閹割掉的「是僅佔不到1%的『一小部分內容』」，不是同樣讓人啞然失笑嗎？

不客氣講：國際文化事業機構以自我閹割、出賣靈魂作為進入中國這個箝制思想渾濁內院的通行證，其實早已褻瀆了自由、民主、人權文化除魅除垢的性靈；十幾億中國人民的思維，飽受被中國統治集團牢牢閉鎖禁錮的日子，某些國際級文化事業機構是難脫為虎作倀的責任的！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）