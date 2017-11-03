周定洋暫不披上國家隊戰袍 混血小王子沈子貴參加球隊卡達集訓

（台灣英文新聞／ 粱瑜倩​ 綜合報導）​華裔足球好手周定洋在10月30日在台灣駐英國代表處拿到台灣護照，但是與足球協會協商無法達成共識，因此在亞洲盃足球賽中暫不披上國家隊戰袍。

不過，另外一名效力於英格蘭超級足球聯賽(簡稱英超)水晶宮U18青年隊(Crystal Palace FC)的華裔好手沈子貴(Will Donkin)今日在杜哈與球隊會合，參與在卡達的集訓。

足球隊總教練懷特(Gary White)表示希望沈子貴在球隊能踢攻擊中場或邊中場的位置，也期待透過這次集訓能找到適合球隊適合踢不同位置的球員。

2019年亞洲盃資格賽，球隊在10月10日在懷特的領軍下，逆轉以2比1打敗分組最強巴林，助中華隊保住前進亞洲盃的機會。台灣目前在分組名列第二，如果在明（14)日對上東道主土庫曼拿下勝利的話，晉級2019亞洲盃的機會將會非常大。

17歲的沈子貴也與球隊的體能教練John Philips一起從倫敦出發到杜哈與其他隊友會合。而華裔足球好手周定洋這次則暫不披上國家隊戰袍。

為了備戰土庫曼，台灣一共派出24名球員，其中包括旅外的球員陳柏良、陳浩瑋、朱恩樂、殷亞吉。球隊將在卡達進行10日的移地訓練，再前往土庫曼備戰，搶下2019亞洲盃的門票。